Zwei HW-Jungs kickten mit Champions League-Sieger Esteban Cambiasso

Zwei Nächte in Budapest inklusive zwei Finaltickets für das Europa League-Finale, einem Meet&Greet mit Champions League-Siegern Esteban Cambiasso und Luis Garcia. Klingt wie ein Märchen. Für HW Wiener Neustadt Trainer Mario Modad Realität. Denn er und HWs ehemaliger Sportlicher Leiter David Wallner waren mittendrin statt nur dabei. Gewonnen bei einem Gewinnspiel traten die HW-Legenden die Reise nach Ungarn an, um am Tag des Finales Cambiasso und Garcia zu treffen. Bei einem Training und anschließendem „Geplaudere“ erzählten die beiden Fußballgrößen über die Zeit ihrer aktiven Karriere. „Etwas ganz Besonderes, zuhören zu dürfen wie zwei ehemalige Größen des Fußballs über ihre aktive Zeit als Profis sprechen. Aber auch das Training war echt lässig“, schmunzelt Modad. Am Abend wurde dann das Finale miteinander angesehen, welches Sevilla gegen die AS Rom im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte.

Wallner unter den Torschützen

Am Tag danach standen Modad und Wallner dann selbst in der Puskas-Arena am Feld. Bei einem Freundschaftsspiel mit den beiden Legenden konnte sich Wallner sogar in die Schützenliste eintragen, traf kurz vor dem Ende zum 3:3-Ausgleich, welches das Spiel in die Verlängerung führte. Nach der torlosen Extraspielzeit ging, wie auch schon im Finale am Vortag, das Spiel ins Elfmeterschießen, welches von den Wiener Neustädtern mit Captain Cambiasso am Ende sogar gewonnen werden konnte. „Ein unglaubliches Erlebnis, mit solchen Legenden am Feld stehen zu dürfen“, konnte Modad sein Glück kaum fassen. „Noch unglaublicher, dass David das Tor macht und wir am Ende sogar gewinnen“, so Modad weiter.

Zurück im Fußball-Alltag bekam es seine Elf vergangenes Wochenende im Derby mit der Admira zu tun. Trotz Tipps von Cambiasso und Garcia verlor HW mit 0:5.