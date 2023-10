Das Spiel um den Thron

Zweiter gegen Erster. Perfekter Start gegen unermüdliche Jagd. Admira Wiener Neustadt gegen Weikersdorf. Vor nur zwei Wochen führte Admira Wiener Neustadt mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle an. Nach einem Unentschieden gegen Piesting und einer Niederlage gegen Pottendorf ist dieses komfortable Guthaben aber Geschichte. Aufgrund der Tordifferenz führt Weikersdorf vor dem Showdown am Freitag (19.30 Uhr) sogar zum ersten Mal in dieser Saison die Liga an.

Die Vorzeichen haben sich geändert. Statt Weikersdorfs letzte Chance im Titelkampf, geht die Hatzl-Elf plötzlich mit dem Druck des Gejagten ins Spiel. Diesen Druck schien Admira Wiener Neustadt nach acht teils klaren Siegen in Serie in den letzten Wochen nicht mehr händeln zu können. Ob die Hatzl-Elf ein ähnliches Schicksal erwartet?

Admira gegen Weikersdorf seit 2012 sieglos

Der Blick in die Vergangenheit würde suggerieren, dass der Neo-Spitzenreiter weiß, wie man damit umgeht. Liefen doch die Weikersdorfer in der Meistersaison 2021/22 ähnlich wie Admira heuer von Beginn an mit zwölf Siegen in 13 Spielen dem Rest des Feldes davon. Das letzte Spiel des Herbsts 2021 war ein knapper 2:1-Sieg gegen den derzeitigen Titelkonkurrenten aus der Josefstadt. Im Frühjahr behielten die Spitzenreiter ihre Form bei und spazierten mit haushohem Vorsprung zum Meistertitel.

Zurück zur Ausgangslage: Admira Wiener Neustadt braucht also einen Sieg, um sich die Herbstkrone aufsetzen zu können, dies gelang allerdings das letzte Mal vor ziemlich genau elf Jahren. Der Reiz am Fußball besteht darin, dass Äras zu Ende gehen und neue entstehen. Das große Spiel diese Woche wird sicherlich richtungsweisend für die Fortführung des engen Titelkampfes zwischen den beiden Steinfeld-Schwergewichten. „Wenn man die Form anschaut is Weikersdorf vielleicht Favorit. Wir werden schauen, dass wir noch einmal alles reinhauen“, gibt Admira-Trainer Thomas Wallner die Marschrichtung vor. „Wir werden gut vorbereitet sein“, so Weikersdorfs Christopher Hatzl.