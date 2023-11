Die Rote Laterne

Null Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen. Die Herbstsaison 2023 vom ATSV Wöllersdorf war ganz und gar nicht erfolgreich. Neben der roten Laterne in der Tabelle besitzt Wöllersdorf auch die anfälligste Defensive und den ungefährlichsten Angriff der Liga. Mit einem sehr dünnen Kader war das Team einfach nicht gewappnet für die zu erfüllenden Aufgaben. Spielertrainer Walter Lichtenwörther wusste von Anfang an Bescheid und hoffte zu Beginn der Saison zwar noch auf einen Platz im Mittelfeld der Liga, allerdings plagten ihn die Kadersorgen ab dem ersten Spiel gegen Oed. „Es war ein katastrophaler Herbst, ich bin froh, dass er vorbei ist“, fand Lichtenwörther klare Worte. Nach der 8:0-Derbyniederlage zum Saisonstart gab es nur sehr vereinzelt Leistungen, die Hoffnung auf Besserung machten.

Hoffnung auf Besserung

Dennoch gab es diese Spiele und Leistungen, die den Wöllersdorfer Kampfgeist aufblitzen ließen. Beispielsweise erkämpfte sich Wöllersdorf in der fünften Runde auswärts gegen starke Winzendorfer einen Punkt. Besonders im letzten Hinrundenspiel hätten sich die Blau-Weißen im Kellerduell mit Theresienfeld beim 3:3-Unentschieden mehr verdient gehabt. Die Devise heißt also die Hoffnung nicht zu verlieren. Falls die nötige Kaderaufstockung im Winter gelingt, werden die Piestingtaler in der Rückrunde wieder punkten. „Es kann nur besser werden“, so Lichtenwörther.