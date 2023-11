Dritter Ausschluss, neun Spiele Sperre: Tasdemir-Aus in Wöllersdorf

Fünf Spiele, drei Ausschlüsse, zwei Tore. Muhammed Enes Tasdemirs Saison beim neuen Verein Wöllersdorf verlief ganz und gar nicht nach Plan. Die Piestingtaler verpflichteten den Stürmer am Ende der Übertrittszeit. Die Hoffnung war groß, dass der 23-Jährige ein positiver Lichtblitz in einer regnerischen Saison werden könnte. Elf Runden später ist Wöllersdorf sieglos am letzten Platz und die Zusammenarbeit mit dem Stürmer ist beendet. „Der Vorstand hat ihm mitgeteilt, dass er bei uns nicht mehr spielt. Ausschlaggebend waren die drei Ausschlüsse und die Sperren“, erklärte Spielertrainer Walter Lichtenwörther. „Mir wurde viel versprochen. Ich hatte keine Unterstützung und es wurde erwartet, dass ich vorne alleine zaubere“, schildert Tasdemir.

„Unabsichtlich den Schiedsrichter gestoßen“

Das Fass zum Überlaufen brachte das vorletzte Spiel der Hinrunde gegen Club 83. Wöllersdorf lag im zweiten Durchgang 1:4 zurück und Tasdemir sah zuvor bereits Gelb für Kritik. Nach einer Stoßerei mit einem Club-Spieler erwischte Tasdemir Schiedsrichter Benjamin Kögler, dieser verwies den Stürmer vom Platz. Die Folge war eine Sperre von neun Spielen. „Es ist blöd gelaufen. Es war eine Stoßerei und ich habe unabsichtlich auch den Schiedsrichter gestoßen. Ich verstehe nicht, dass es neun Spiele geworden sind“, erklärte Tasdemir die Situation.

Der Spieler hofft einen neuen Verein zu finden, wobei ihm bewusst sei, dass er mit seiner Sperre hohe Erklärungskompetenz aufbringen muss. „Ich muss nach Lindabrunn fahren und mit dem Verband reden, vielleicht kommen sie mir entgegen“, hofft der Stürmer auf eine Milderung der Strafe und die Fortsetzung seiner Karriere.