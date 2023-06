Wöllersdorfs Saison war „nicht so schlecht“

Die Blau-Weißen plagten in dieser Saison vor allem Personalsorgen. Im Winter spielte das Team unter dem damaligen Neo-Coach Thomas Mayer eine hervorragende Vorbereitung und hatte somit hohe Erwartungen an die Rückrunde, allerdings mühte sich die Mannschaft nach dem Auftaktsieg an die Leistungen anzuknöpfen. „Wir haben mehrere Spiele sehr unglücklich verloren. Die Trainingsbeteiligung war aufgrund der Ausfälle teilweise katastrophal. Wenn man es so sieht war die Saison nicht so schlecht“, resümiert Coach Mayer, der mit Saisonende den Verein verlassen hat.