Weikersdorf ist Titelfavorit – und noch ganz viel mehr

In einer unglaublichen Saison 2021/22 wurde Weikersdorf mit 73 Punkten und einem Torverhältnis von +104 spektakulär Meister der 2. Klasse Steinfeld. Im darauffolgenden Jahr verlief die Aufstiegssaison allerdings nicht nach Plan. „Wir waren vom enormen Klassenunterschied ein wenig überrascht und haben diesen unterschätzt“, erklärt Obmann Maximilian Rottensteiner den Abstieg zurück in die 2. Klasse Steinfeld. Nun blickt die gesamte Liga wieder mit einem ängstlichen Auge auf den Spielplan, wann man wieder gegen Weikersdorf spielen muss. Bei der NÖN-Tipp-Tabelle vergangene Ausgabe sahen fast alle Trainer den Meister 2022 auf dem ersten Platz. „Natürlich wäre ein Wiederaufstieg wünschenswert, aber es ist klar, dass das schwierig ist“, will Rottensteiner die Erwartungen in Schach halten.

Beim Verein stehen Heimat und Regionalität im Vordergrund. Die gesamte Mannschaft besteht aus Spielern aus der Gemeinde oder der unmittelbaren Umgebung. Daraus lassen sich auch die sportlichen Ziele ableiten. „Wir wollen uns in der 1. Klassen etablieren, ohne dabei vom eingeschlagenen Weg abzuweichen. Wir wollen so weit kommen wie es mit den eigenen Spielern geht“, erklärt der Obmann die mittelfristigen Ziele.

Foto: privat

Für eine einheimische Truppe bedarf es natürlich überzeugter Jugendarbeit. Diese funktioniert bei Weikersdorf sehr gut. In Kooperation mit Bad Fischau, Winzendorf und St. Egyden spielt die Weikersdorfer Jugend in der NSG Steinfeld und kann sich damit auf hohem Niveau weiterentwickeln. „Das ist das Schönste, wenn wir jedes Jahr zwei, drei einheimische junge Spieler in den Erwachsenenfußball aufnehmen können“, freut sich Rottensteiner über die Jugendarbeit.

Während im breit aufgestellten Funktionärsteam hart weitergearbeitet wird, um den Verein immer attraktiver zu machen, erntet der Verein seit Jahren schon die Früchte dieser Arbeit. In der Gemeinde mit knapp über 1.000 Einwohnern, sind wöchentlich durchschnittlich 300 Zuschauer am Platz, also fast jeder dritte Weikersdorfer kommt regelmäßig, um die Teams zu unterstützen. Die moderne Infrastruktur spielt dabei natürlich auch eine Rolle. „Wir sind eine kleine Gemeinde und da steht die Gesellschaft im Mittelpunkt. Da braucht es auch eine moderne Spielanlage, wo sich alle wohlfühlen“, freut Rottensteiner die gemeinschaftliche Unterstützung in angenehmer Umgebung.