Wöllersdorf verbindet Tradition und Moderne

Der ATSV Wöllersdorf wurde im Jahr 1919 gegründet und blickt auf eine reiche Tradition zurück. Der Verein begrüßt die Aufgabe die lange Tradition mit der Moderne zu verbinden. „Trotz Modernisierung der gesamten Sportanlage blieb uns der traditionelle Flair der „Eb'n“ erhalten“, zeigt sich Sportlicher Leiter David Zeis glücklich mit verschiedensten Infrastrukturupgrades. Noch im kommenden Jahr wird weiter daran gearbeitet allen Generationen ein gemütliches Umfeld zu schaffen, so zählen ein Park und ein Spielplatz zu den nächsten Projekten die zeitnah vollendet werden sollen.

Dieser Generationenaustausch wird im Verein hochgehalten. „Ob jung oder alt, alle sind gleichgestellt. Das sieht man nicht nur am Spielfeld, sondern auch in der „dritten Halbzeit“, wenn man gemeinsam das Spiel analysiert und einen trinkt“, weiß Zeis wie wichtig die Gemeinschaft in der Gemeinde ist. Daher organanisiert und beteiligt sich der ATSV auch bei traditionellen Festen und Bräuchen wie dem Silvestermarsch, dem Bauern- und dem Weihnachtsmarkt. Dazu kommen auch neuere Events wie die G'schnas, dem Sportplatzfest und dem Adventfenster. All diese Arbeit dient der Förderung der Eingebundenheit in die Gemeinschaft und der Hoffnung allen Genereationen ein willkommendes Umfeld zu schaffen. „Es ist ein sehr wichtiger Punkt für einen Verein. Nur so kommen wir mit der Bevölkerung, mit potentiellen neuen und aktiven Sponsoren, sowie Kindern ins Gespräch. Damit integrieren wir diese ins Vereinsleben“, erklärt Zeis.

Sportlich hat sich Wöllersdorf in den letzten Jahren im Mittelfeld der Liga etabliert, dies soll auch heuer und in der mittelfristigen Zukunft so bleiben. Die Jugendarbeit soll dabei eine große Rolle spielen. „Langfristig ist es unser Ziel Spieler aus unserer Jugend in den Erwachsenenbetrieb einzugliedern und zu fördern. In ferner Zukunft auch um den Meistertitel zu spielen“, gibt Zeis Eindrücke in die Plaung des Vereins.

Die heimatlichen Werte spielen dabei natürlich eine große Rolle. Seit dem Sommer ist Walter Lichtenwörther Spielertrainer der Kampfmannschaft. „Wir wollten einfach, dass wieder ein Wöllersdorfer Trainer unserer Mannschaft ist“, erklärt Zeis die Entscheidung. Obwohl der Saisonstart suboptimal verlief, hält der Verein am eingeschlagenen Weg fest, denn nur mit Kontinuität lässt sich Tradition und Moderne verbinden.