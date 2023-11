Clubs Achterbahnfahrt

Mit Manfred Zöchling als Coach versprach sich der Club nach der katastrophalen Saison 2021/22 eine Verbesserung. Nun, elf Spiele später, steht man nur bedingt besser da als vergangenes Jahr.

Immerhin holte man in dieser Hinrunden zwar genauso viele Punkte wie die gesamte letzte Saison. Das ist aber für den „Grün-Weißen“-Vorstand nur ein schwacher Trost, denn man hat viel in den Kader investiert, holte mit den Tiskaya-Brüdern, Mehmet Tunc sowie Fathi Adigüzel viel Erfahrung und Qualität in die Mannschaft. Doch zu selten münzten die Mannen vom Flugfeld das auch in Zählbares um. Man spielte gegen die „Big-3“ stets gut mit, ärgerte sie und schrammte auch nur haarscharf an Punkten vorbei. Doch gegen die sogenannten „Direkten“ ließ man zu viel liegen und bekam es am Ende teuer zu stehen. Unter Zöchling wurden demnach lediglich fünf Zähler geholt.

Das veranlasste den Vorstand rund um Rudi Beier auch die Reißleine zu ziehen, setzten Zöchling zwei Spiele vor der Winterpause vor die Tür. „Mit diesem Kader muss am Ende des Tages mehr herausspringen,“ nannte Beier die Gründe für die Trennung von seinem ehemaligen Coach. Interimistisch übernahm Sohn Patrick, die Trainersuche läuft.