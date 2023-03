Club punktet wieder gegen Oed

Turbulente Woche für den Club 83 mit dem Rücktritt des Chefcoachs Sebastian Matolcsi vergangen Dienstag. Für Interimscoach Michael Leuthner eine schwere Aufgabe den Kopf der Spieler wieder aufs Wesentliche zu lenken. Noch dazu kam, dass seine Mannschaft seit rund einem halben Jahr auf einen Punkt wartete. Da kam Oed zur rechten Stelle, war es doch die Mannschaft gegen die man zuletzt anschreiben konnte.

Freistoß zum Zunge schnalzen

Von Beginn an waren die Hausherren engagiert, hatten die ein oder andere Möglichkeit auch in Führung zu gehen. Im Gegenzug fanden aber auch die Gäste aus Oed Chancen vor. Beide Mannschaft konnten sie aber in den Anfangsminuten nicht nutzen. So kam es wie es kommen musste, ein Standard ließ den Bann brechen. David Kirchberger zirkelte das Leder aus gut 25 Meter über die Mauer unhaltbarer für Club-Goalie Wagner in den Knick, 0:1. Club wieder im Hintertreffen.

Wichtiger Punkt

Aber die Flugfelder blieben konzentriert, wollten den Ausgleich. Es dauert aber bis in Minute 80. Minute bis dieser schlussendlich auch fiel. Hasan Tunc tankte sich auf der Außenbahn durch und wurde im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Elfmeter. Der gefoulte trat selbst an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich. Nun hattendie Hausherren Blut geleckt und wollten mehr. Hatten auch Möglichkeiten für den Lucky-Punch, ließen die Chancen aber ungenutzt. So blieb es am Ende, wie auch schon im Sommer, beim 1:1-Unentschieden.

Stimmen zum Spiel

Michael Leuthner (Trainer, Club 83): "Hut ab an meine Mannschaft. Nach dieser turbulenten Woche eine Top-Leistung. Jeder hat alles gegeben und am Ende einen mehr als verdienten Punkt geholt."

Club 83 Wr. Neustadt - SG Ortmann / Oed-Waldegg II 1:1 (0:1)

Freitag, 24. März 2023, Wr. Neustadt, 60 Zuseher, SR Mirko Bebek

Tore:

0:1 David Kirchberger (37., Freistoß)

1:1 Hasan Tunc (80., Elfmeter)

Club 83 Wr. Neustadt: M. Wagner, P. Beier, D. Groiss, S. Sipahi, A. Wallek, P. Streinzer, O. Gökdemir, M. Cubert (58. L. Gashi), B. Qelaj (69. T. Fenz), H. Tunc, S. Avram; E. Caglar, D. Vizkeleti, F. Avram

Trainer: Michael Leuthner

SG Ortmann / Oed-Waldegg II: T. Fischer - V. Toifl, M. Schmirl (80. J. Bauer), F. Hönigsberger - R. Juhas, R. Öztürk (65. M. Panzenböck) - S. Klauser, M. Kaiser (80. R. Sebesta) - N. Vucic - M. Eckenfellner - D. Kirchberger; E. Jakupović, J. Rodlhofer

Trainer: Jürgen Eidler

Karten:

Gelb: Manuel Cubert (21., Foul) bzw. Marco Peeter Kaiser (33., Unsportl.), Florian Hönigsberger (79., Foul), Michael Panzenböck (90., Kritik)