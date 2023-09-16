Pottendorf - Club 83 Wr. Neustadt 0:2 (0:0)

Erstellt am 16. September 2023 | 18:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Steinfeld
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

16.09.2023  16:30

Statistik:

Pottendorf - Club 83 Wr. Neustadt 0:2 (0:0).

Torfolge: 0:1 (83.) Baran Tiskaya, 0:2 (85.) Baran Tiskaya.

Gelbe Karten: Gudelj (72. Foul), Misic (51. Foul), Hakkan (60. Foul), Papak (56. Foul); Baran Tiskaya (30. Kritik), Pfeiffer (60. Kritik), Hasan Tunc (13. Unsportlichkeit), Adigüzel (71. Unsportlichkeit).

Gelb-Rote Karten: Hakkan (88. Foul); .

Pottendorf: Papak; Parlov, Misic (80. Nemeth), Condurachi, Gudelj (89. Strbac), Erben (66. Hacker), Geljic, Brandic, Sütcü (89. Cosic), Kukolja, Hakkan.

Club 83 Wr. Neustadt: Wagner; Baran Tiskaya, Cubert (68. Beier), Wallek, Mehmet Tunc, Ates, Hasan Tunc, Adigüzel, Streinzer, Sipahi, Ibrahim Tiskaya.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Josip Feric.

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