Pottendorf - Club 83 Wr. Neustadt 0:2 (0:0)
16.09.2023 16:30
Statistik:
Pottendorf - Club 83 Wr. Neustadt 0:2 (0:0).
Torfolge: 0:1 (83.) Baran Tiskaya, 0:2 (85.) Baran Tiskaya.
Gelbe Karten: Gudelj (72. Foul), Misic (51. Foul), Hakkan (60. Foul), Papak (56. Foul); Baran Tiskaya (30. Kritik), Pfeiffer (60. Kritik), Hasan Tunc (13. Unsportlichkeit), Adigüzel (71. Unsportlichkeit).
Gelb-Rote Karten: Hakkan (88. Foul); .
Pottendorf: Papak; Parlov, Misic (80. Nemeth), Condurachi, Gudelj (89. Strbac), Erben (66. Hacker), Geljic, Brandic, Sütcü (89. Cosic), Kukolja, Hakkan.
Club 83 Wr. Neustadt: Wagner; Baran Tiskaya, Cubert (68. Beier), Wallek, Mehmet Tunc, Ates, Hasan Tunc, Adigüzel, Streinzer, Sipahi, Ibrahim Tiskaya.
120 Zuschauer, Schiedsrichter: Josip Feric.