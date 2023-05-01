Zillingdorf - Club 83 Wr. Neustadt 3:0 (1:0)
01.05.2023 16:30
Statistik:
Zillingdorf - Club 83 Wr. Neustadt 3:0 (1:0)
Torfolge: 1:0 (4.) Dumitran, 2:0 (47.) Dumitran, 3:0 (54., Elfmeter) Dumitran
Karten: Dumitran (74., Gelbe Karte Unsportl.), Ruffini (78., Gelbe Karte Kritik), Feichtinger (79., Gelbe Karte Kritik)Gojanovic (53., Gelbe Karte Kritik), Sipahi (39., Gelbe Karte Kritik), Gashi (63., Gelbe Karte Foul)
Zillingdorf: Suchanek (60. Ruffini), Dumitran, Fröhlich, Feichtinger, Cengiz (73. Mayer), Ostrusska, Heger, Scutelnicu, Aydin Hüseyin (73. Siklosi), Erhardt, Ruffini Raphael
Club 83 Wr. Neustadt: Streinzer, Wagner, Tiskaya (81. Yildirim), Wallek, Qelaj, Tunc, Beier, Gashi, Vizkeleti (54. Ceylan), Krenn, Sipahi
160 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Altindas