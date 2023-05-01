Zillingdorf - Club 83 Wr. Neustadt 3:0 (1:0)

Erstellt am 01. Mai 2023 | 18:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Steinfeld
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

01.05.2023  16:30

Statistik:

Zillingdorf - Club 83 Wr. Neustadt 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (4.) Dumitran, 2:0 (47.) Dumitran, 3:0 (54., Elfmeter) Dumitran

Karten: Dumitran (74., Gelbe Karte Unsportl.), Ruffini (78., Gelbe Karte Kritik), Feichtinger (79., Gelbe Karte Kritik)Gojanovic (53., Gelbe Karte Kritik), Sipahi (39., Gelbe Karte Kritik), Gashi (63., Gelbe Karte Foul)

Zillingdorf: Suchanek (60. Ruffini), Dumitran, Fröhlich, Feichtinger, Cengiz (73. Mayer), Ostrusska, Heger, Scutelnicu, Aydin Hüseyin (73. Siklosi), Erhardt, Ruffini Raphael

Club 83 Wr. Neustadt: Streinzer, Wagner, Tiskaya (81. Yildirim), Wallek, Qelaj, Tunc, Beier, Gashi, Vizkeleti (54. Ceylan), Krenn, Sipahi

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Altindas

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