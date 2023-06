Club-Jubiläum mit der Roten Laterne

Die Rote Laterne in der letzten Spielklasse: Das passierte dem Club zuletzt in der Gründungssaison 1983/84. Ausgerechnet zum 40-jährigen Jubiläum gibt es für die Flugfelder wieder eine Bruchlandung am Tabellenende. Zumindest zwei Saisonsiege (gegen Lichtenwörth und Theresienfeld) gelangen im Saisonfinish. Trainer Manfred Zöchling sorgte für leichten Aufwind: „Ich bin seit 3. Mai Trainer, seitdem haben wir zweimal gewonnen und auch die Gegner haben gesagt, dass sie überrascht sind, dass der Club so gut spielen kann“, reflektiert Zöchling und verspricht: „Nächste Saison wird es anders laufen. Da wird der Club mehr Punkte machen und besser dastehen.“