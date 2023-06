Tiskaya-Brüder wieder vereint

Mit der Verpflichtung von Ibrahim Tiskaya läutete der Club in der Winterübertrittszeit den Umbruch ein. Der Offensivakteur wurde geholt um im letzten Drittel die Fäden zu ziehen, größtenteils auch mit Erfolg. Der Club spielt unter Neo-Coach Zöchling ansehlichen Fußball und erhamstert sich auch den ein oder anderen Punkt. Ibrahim Tiskaya dabei ein wichtiger Betsandteil des Teilerfolgs.

Nun soll am Transfermarkt weiter nachgelegt werden. So stand „Ibo's“ Bruder Baran ganz oben auf der Liste. „Charakterlich passt er perfekt ins Team und dass er eine Tormaschine ist, wissen wir alle,“ freut sich Michael Leuthner über den Coup. Nach gemeinsamen Stationen wie Ortmann, Oed, Theresienfeld und Schönau ist es bereits die fünfte Station bei der die beiden Brüder Seite an Seite am Feld stehen werden.