Aus für Manfred Zöchling am Flugfeld

Beim Club 83 ist es der zweite Trainerwechsel 2023. Anfang des Jahres legte Sebastian Matolcsi nach nur einer Wintervorbereitung, kurz vor Rückrundenstart, sein Amt zurück. Zöchling übernahm Anfang Mai den mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz stehenden Club. Knapp über ein halbes Jahr später ist jetzt also Schluss.

Das nächste Trainer-Aus in der Steinfeldliga ist somit bestätigt. Nach der Trennung von Jürgen Eidler und Oed vergangene Woche steht nun fest, dass auch der Club und Manfred Zöchling in Zukunft getrennte Wege gehen. Lediglich fünf Zähler nach neun Runden und der damit verbundene vorletzte Tabellenplatz, waren für die Führungsetage der Flugfelder Anlass genug einen Schlussstrich zu ziehen. Für Zöchling nachvollziehbar, er hätte aber mit seiner Mannschaft gerne bewiesen, dass die Tabellensituation nicht ganz den Leistungen entspricht. „Spielerisch haben wir uns weiterentwickelt, die Leistungen waren oft sehr gut, die Ergebnisse haben einfach nicht gepasst. Fußball ist aber ein Ergebnissport, deshalb kann ich den Schritt des Vereins nachvollziehen,“ so der nunmehr Ex-Coach. „Aber natürlich schade, ich hätte gerne weitergemacht“, so Zöchling.

Für Obmann Rudi Beier waren ebendiese Ergebnisse das große Manko. „Fünf Punkte mit diesem Kader sind am Ende des Tages zu wenig. Wir hätten uns mehr erwartet, deshalb haben wir uns zu diesem Schritt bewegen lassen,“ so Beier. „Die Trainingsmoral der Mannschaft ist gut, jeder zieht mit. Die Resultate sprechen aber für sich, eine Veränderung war unausweichlich“, hofft Beier mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie in Zukunft mehr herausholen zu können. Die letzten beiden Runden im Herbst wird interimistisch Sohn Patrick übernehmen. „Er hat das schon einmal gemacht, weiß also was auf ihn zukommt“, sieht Rudi Beier der Trainersuche ohne großen Zeitdruck entgegen. „Es laufen aber schon Gespräche. Wir wollen in den nächsten ein bis zwei Wochen einen Namen nennen können.“ Dieser Name soll dann mit der Vorbereitung zur Rückrunde die Leitung übernehmen.

Zöchling selbst hat noch keinen neuen Arbeitgeber in Aussicht, aber: „Der Trainerjob ist sehr schnelllebig, mal sehen was sich auftut“, will Zöchling jedenfalls bald wieder an der Seitenlinie stehen.