In Fahrt gekommen

Lang hat es gedauert, doch im Spätherbst ist die Modad-Elf, nach einem Umbruch im Sommer, so richtig in Fahrt angekommen. Der Ligastart lief aber alles andere als nach Plan. Man holte in den ersten sechs Runden einen einzigen mageren Zähler. Das veranlasste auch den Vorstand rund um Sportchef Alexander Wastl zum Grübeln. „Auch wir, der Vorstand und das Trainerteam, müssen uns hinterfragen ob wir den Erwartungen gerecht werden können,“ so Wastl damals. Sie dürften aber die richtigen Maßnahmen getroffen haben.

Denn gegen Wöllersdorf in Runde 7. gelang der Dosenöffner. Auch die Niederlage gegen das Top-3-Team aus Lichtenwörth konnte die Euphorie nicht bremsen. Spätestens mit dem wichtigen Derbysieger gegen den Club sprühte die Haidbrunn-Wacker nur so von Selbstvertrauen, gewann auch in Theresienfeld souverän mit 4:1. Im letzten Spiel der Hinrunde holte man einen Punkt gegen Oed. Damit brachte man zehn der elf Punkte in der zweiten Hälfte der Herbstsaison ins Trockene, kann also mit überwiegend positiven Gefühlen in die Winterpause gehen.