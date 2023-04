Wampersdorf trauert um seinen Obmann

Werbung

Der USC Wampersdorf trägt Trauer. Hermann Hums (80) erlag am Nachmittag des Ostersonntags seiner schweren Krankheit. Seit 1970 war Hums bei seinem Herzensverein als Funktionär engagiert. 1990 übernahm er als Obmann und übte diese Funktion bis zuletzt aus. "Hermann hat den USC als Vorstandsmitglied begleitet und wesentlich zu seiner Entwicklung beigetragen. Dank seines unermüdlichen Engagements konnte er auch große sportliche Erfolge mit dem USC feiern", verabschiedet sich der Vereinsvorstand von seinem verstorbenen Obmann: "Wir möchten dir, lieber Hermann, Danke sagen für deine Zeit, Freundschaft und Liebe für den Verein. Für deinen unermüdlichen Einsatz und deine unerschöpfliche Kraft. Für die vielen ungesehenen, aber nicht unbemerkten Handgriffe. Für eine Begeisterung und Passion am und neben dem Spielfeld und eine jahrzehntelange Treue und Unterstützung. Der USC wird deinen Geist immer im Herzen behalten."

Am Freitag (14 Uhr) gibt es eine Seelenmesse in der Pfarrkirche von Wampersdorf. Anschließend wird Hermann Hums zu seiner letzten Ruhestätte am hiesigen Friedhof geleitet.