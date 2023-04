HW setzt Lichtenwörths Erfolgslauf ein Ende

Die Hausherren starteten gut in die Partie, sind die ersten zwanzig Minuten die bessere Mannschaft und gingen deshalb verdient mit 1:0 durch Alexander Gruber in Fürhung. Danach schaltete Lichtenwörth einen Gang hoch, versuchten mit langen Bällen die Hintermannschaft der Wiener Neustädter immer wieder vor Problem zu Stellen. In Minute 39. vollendetet Stefa Havan so einen Angriff zum Ausgleich.

Wieder Führung, wieder Ausgleich

Keine drei Minuten waren in Durchgang zwei gespielt, da gingen die Hausherren durch Norbert Harmat erneut in Führung. Lichtenwörth aber wollte das nicht auf sich sitzen lassen und spielte weiter nach vorne, glichen in Minute 60. durch Stingl wieder aus. Die Heimischen wollten den Sieg aber unbedingt, fighteten und belohnten sich auch.

Matchwinner Göss

In Minute 73. war es David Göss der das Runde ins Eckige beförderte und somit wieder die weichen auf Sieg stellte. Auf den erneuten Führungstreffer hatten die Gäste aus Lichtenwörth aber dann keine Antwort mehr parat. Sie versuchten zwar noch einmal alles um doch noch etwas mitzunehmen, doch die Wiener Neustädter ließen nichts mehr anbrennen und brachten das knappe Ergebnis über die Zeit. „Ein ganz wichtiger Sieg, gegen einen starken Gegner,“ freut sich HW-Coach Mario Modad über die drei Punkte.

29.04.2023 17:00

Statistik:

HW Wr. Neustadt - Lichtenwörth 3:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (16.) Gruber, 1:1 (39.) Havan, 2:1 (48.) Harmat, 2:2 (60.) Stingl, 3:2 (73.) Göss

Karten: Gruber (78., Gelbe Karte Unsportl.), Illés (84., Gelbe Karte Unsportl.)Leonhard (90+3., Gelbe Karte Kritik), Manz (57., Gelbe Karte Kritik), Holzer (90+2., Gelbe Karte Kritik), Bayer (43., Gelbe Karte Unsportl.), Havan (81., Gelbe Karte Kritik), Pauer (90+1., Gelbe Karte Kritik), Blümel (24., Gelbe Karte Unsportl.), Schwarz (64., Gelbe Karte Foul), Bayer (86., Gelbe Karte Unsportl.)

HW Wr. Neustadt: Lutterschmidt, Sebesta, Illés, Gradwohl (90. Horvath), Göss, Bogosel (64. Hörschläger), Habi, Puhr, Gruber, Harmat, Pürzl (HZ. Yilmaz)

Lichtenwörth: Pauer, Blümel Alexander, Schwarz, Haider, Stingl (78. Bayer), Weiss Matthias, Fischer, Havan (84. Hirschler), Kisling, Bayer Michael, Leonhard

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic