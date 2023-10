Spielertrainer zeigt's vor

„Dass ich spielerisch mit Marco Meitz zu den stärksten Spielern im Bezirk gehöre, ist mir klar, daher waren die Tore auch keine große Überraschung,“ so Mario Modad humorvoll und mit Augenzwinkern auf die Frage, wie er seine beiden Treffer im Derby gegen den Club erklären kann und spricht dabei auch auf seine gemeinsame Zeit mit Fortuna Wiener Neustadts Marco Meitz beim SC Ortmann an, in der die beiden zusammen „ballestert“ haben. „Für die Mannschaft und das Ergebnis waren sie natürlich wichtig,“ weiß Modad um die Bedeutsamkeit seiner beiden Treffer.

Ein intensives Derby mit einem verdienten Sieg

Nach der Partie gab es auf Seiten von Haidbrunn-Wacker auch allen Grund zur Heiterkeit, in den 90 Minuten davor musste man aber alles in die Waagschale werfen, um die Punkte zu behalten. Dabei hätte es nach Modads Doppelpack durchaus einfacher für HW sein können. Doch eine Unaufmerksamkeit im Umschaltspiel brachte den Club wieder zurück in die Partie. Nach dem 3:1 und der erneuten Zwei-Tore-Führung wurde es aber wieder spannend. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 3:2 durch, feierten den Derbysieg. „Das Spiel war sehr intensiv und am Ende eine Achterbahnfahrt. Spielerisch haben wir nicht geglänzt, jedoch die richtigen Tugenden auf den Platz gebracht und daher verdient gewonnen.“