Offener Schlagabtausch endet unentschieden

Einige der Zuseher saßen noch nicht einmal auf ihren Plätzen, da fielen bereits drei Tore. Denn schon in Minute 4. eröffnete Patrick Pilz den Torreigen mit dem 1:0 aus Sicht der Gäste. Doch im direkten Gegenzug nach dem Anstoß machte Alexander Gruber den Augleich, da waren noch keine fünf Minuten gespielt. Dem nicht genug, setzte Stefan Mollner ebenso in Minute 5. dem Ganzen einen Deckel auf und traf zur erneuten Führung der Winzendorfer. Beide Mannschaften schüttelten sich kurz, bevor es mit dem Tore schießen weiter ging.

Doppelschlag

In der 19. Spielminute glichen die Hausherren erneut durch einen Kopfball von Gilson Miguel Butschek nach Lutterschmidt-Flanke aus. Nur wenige Augenblicke später drehten die Heimischen die Partie. Stefan Sebesta war es, der HW das erste Mal in Führung brachte.

Breimaiers Zauberfuß

Nach dieser ereignisreichen Anfangsphase dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis das nächste Tor fiel. Gut zehn Minuten nach der Führung der Haidbrunn-Wacker, bewies Florian Breimaier seine Klasse bei Standards und zirkelte einen Freistoß unhaltbar für HW-Keeper Puhr in die Maschen zum 3:3-Ausgleich.

Tank leer

Mit dem 3:3 ging es dann auch in die Pause. In Durchgang zwei sollte sich dann nicht mehr viel tun. Beiden Mannschaften merkte man die Belastung der letzten Tage an, verloren zunehmend an Dynamik. Ein, zwei Halbchancen stand auf beiden Seiten noch auf der Haben-Seite, dann war aber Schluss. HW und Winzendorf trennen sich also, leistungsgerecht, mit einem Remis.

„Nach dem turbulenten Beginn stand das Spiel auf Messers Schneide. Es hätte in jede Richtung kippen können, doch nach der Pause schwanden die Kräfte und keiner konnte mehr so richtig überzeugen. Ich glaube, am Ende ein Punkt mit dem beide gut leben können,“ so HW-Sportlicher Leiter Alexander Wastl.

24.04.2023 20:00

Statistik:

HW Wr. Neustadt - Winzendorf 3:3 (3:3)

Torfolge: 0:1 (4.) Pilz, 1:1 (5.) Gruber, 1:2 (5.) Mollner, 2:2 (19.) Butschek, 3:2 (21.) Sebesta, 3:3 (32., Elfmeter) Breimaier

Karten: Sebesta (22., Gelbe Karte Foul), Modad (90+2., Gelbe Karte Foul)Dautovic (89., Gelbe Karte Unsportl.), Strecker (74., Gelbe Karte Unsportl.), Breimaier (36., Gelbe Karte Foul), Jansa (60., Gelbe Karte Unsportl.)

HW Wr. Neustadt: Illés, Butschek (74. Hörschläger), Lutterschmidt, Gradwohl (90+1. Modad), Harmat, Puhr, Pürzl (85. Yilmaz), Gruber, Bogosel, Sebesta, Göss

Winzendorf: Breimaier, Jansa, Maurer, Dautovic, Haas, Strecker, Pilz (84. Fischer), Mollner, Graser (HZ. Gaitzenauer), Fuchs, Schober

68 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökan Görgülü