Zillingdorf ringt HW nieder

Die Hausherren startete gut in die Partie, machten über weite Strecken dasSpiel. Zillingdorf lauerte, kam über Geschwindigkeit in persona Feichtinger aber immer wieder zu guten Möglichkeiten. Stefan Ruffini war es dann auch der so einen Angriff zum 1:0 aus Sicht der Gäste vollendete (22.).

Spiel gedreht

HW aber ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, spielte munter weiter. Stefan Sebesta war es, der aus der Ferne abzog und die Kugel zum 1:1-Ausgleich versenkte (29.). Daniel Gheju machte es seinem Mannschaftskollegen in Minute 40. nach und versenkte die Kugel aus gut 25 Metern ebenso per Traumtorim Gehäuse der Gäste. Der Jubel hielt aber keine 60 Sekunden, da hatte Zillingodrf die passende Antwort parat. Goalgetter Markus Dumitran sorgte mit seinem ersten Treffer des Abends postwendend für den Ausgleich.

Dumitran mitletztem Wort

Nach Seitenwechsel übernahmen immer mehr die Gäste die Oberhand in der Partie. Doch HWs David Goss war das egal, kam nach einem Gestocher an den Ball und drückte das Leder über die Linie. Die Wiener Neustädter führten also wieder. Rund zehn Minuten vor dem Ende war es aber abermals Markus Dumitran der die Führung der Heimischen egalisierte. Zillingdorf wollte nun die vollen Punkte und drückte weiter. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit markiert Markus Dumitran mit seinem dritten Treffer seinen Hattrick und brachte die Gäste erstmals an diesen Abend in Front (89.). HW sollte danach keine Antwort mehr finden und musste sich 3:4 geschlagen geben.

Stimmen zum Spiel

Alexander Wastl (Sportlicher Leiter, HW): "Wir hätten uns ein Remis verdient. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass vor allem in Hälfte Zwei Zillingdorf ihre Klasse aufzeigte. Aber mit der Leistung können wir zufrieden sein."

HW Wr. Neustadt - Zillingdorf 3:4 (2:2)

Freitag, 24. März 2023, Wr. Neustadt, 100 Zuseher, SR Goran Knezevic

Tore:

0:1 Stefan Ruffini (22.)

1:1 Stefan Sebesta (29.)

2:1 Daniel Gheju (40.)

2:2 Markus Dumitran (41.)

3:2 David Göss (70.)

3:3 Markus Dumitran (79.)

3:4 Markus Dumitran (89.)

HW Wr. Neustadt: M. Skobek, M. Lutterschmidt, N. Harmat (88. Y. Yilmaz), A. Gruber (65. G. Butschek), S. Sebesta (68. S. Gradwohl), B. Habi, D. Gheju, S. Pürzl (65. C. Bogosel), D. Göss, G. Illés, D. Allraun; C. Burgstaller, R. Rybacek

Trainer: Mario Modad

Zillingdorf: S. Ostrusska - C. Suchanek - C. Feichtinger (90+3. L. Reidinger), S. Ruffini - A. Aydin (44. N. Siklosi) - R. Ruffini - M. Dumitran - S. Kozak - A. Cengiz - J. Heger - M. Erhardt (86. T. Fröhlich); D. Kubik

Trainer: Markus Halbauer

Karten:

Gelb: György Illés (27., Unsportl.), Max Skobek (79., Unsportl.) bzw. Markus Erhardt (55., Unsportl.), Julian Heger (86., Foul), Christoph Feichtinger (90., Unsportl.)