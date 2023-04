Der Last-Minute-Krimi

Werbung

Lichtenwörth startete gegen Oed stark in die Partie und erzielt mit Treffern in der 12. Minute durch Marvin Tschirk und in der 17. Minute durch Michael Bayer zwei frühe Treffer. Die Hausherren gaben im ersten Durchgang den Ton an, während sich die Oeder schwer taten in die Partie zu finden. Allerdings sorgte der starke Wind am Lichtenwörther Sportplatzdafür, dass beide Mannschaften in weiterer Folge nur wenige klare Aktionen nach vorne kreieren konnten. Somit gingen die Teams mit einem 2:0-Halbzeitstand in die Pause.

Oed startet Comeback

Im zweiten Durchgang wurde Oed offensichtlich von Trainer Jürgen Eidler wachgerüttelt denn die junge Mannschaft spielte nun um einiges besser. Lichtenwörth verteidigte zwar weiterhin konzentriert und setzte im Konter immer wieder Nadelstiche nach vorne, allerdings lag nun der Anschlusstreffer in der Luft. Dieser fiel in der 73. Minute durch den großen Valentin Toifl. Nun drückten die Gäste auf den Ausgleich. In der 89. Minute war es erneut Valentin Toifl der die Bemühungen der Oeder belohnte und zum 2:2 ausglich. Wer nun dachte, dass es vorbei war, der hatte falsch gedacht. Denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit tankte sich Andreas Stingl auf der Seite durch und fand Sefa Havan in der Mitte. Dieser ließ mit seinem späten Siegtreffer das Stadion aufjubeln und schoss Lichtenwörth doch zum 3:2 Sieg

Stimme zum Spiel

Jürgen Eidler (Trainer SG Oed/Ortmann): “Unterm Strich eine bittere Niederlage. Es wäre wahrscheinlich ein Unentschieden gerecht gewesen.”

Tore: Heim Michael Bayer (17.), Heim Sefa Havan (92.), Heim Marvin Tschirk (12.), Gast Valentin Toifl (73.), Gast Valentin Toifl (89.)

Lichtenwörth: Raphael Fischer, Kubilay Sen, Adil Uysal, Lukas Pauer, Alexander Blümel, Michael Bayer, Andreas Stingl, Sefa Havan, Jonas Kisling, Marvin Tschirk, Franz Schappelwein, Tobias Blümel, Florian Hirschler, Michael Gausterer, Christoph Brandl, Matthias Weiss, Lukas Schwarz, Matthias Weiss (52. statt Kubilay Sen), Florian Hirschler (60. statt Lukas Pauer), Lukas Schwarz (76. statt Adil Uysal)

SG Ortmann / Oed-Waldegg II: Tobias Fischer, Valentin Toifl, Florian Hönigsberger, Robert Juhas, Michael Panzenböck, Philipp Graf, Sebastian Klauser, Marco Peeter Kaiser, Nikola Vucic, Marco Eckenfellner, David Kirchberger, Nils Berger, Fatlind Berisha, Matthias Riegler, Daniel Mario Schwarz, Jonas Bauer, Jonas Bauer (65. statt David Kirchberger), Nils Berger (87. statt Marco Peeter Kaiser)

Karten: