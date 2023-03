Uysal und Bayer schießen Lichtenwörth zum Sieg

Obwohl die Gäste den besseren Start ins Spiel fanden, klingelte es in der 8. Minute am anderen Ende des Spielfelds. Neuzugang Adil Uysal traf zur 1:0-Führung für Lichtenwörth. Kurze Zeit später verdoppelte Topscorer Michael Bayer den Vorsprung der Hausherren, obwohl der Ball im Aufbau zum Tor außerhalb des Spielfelds gewesen sein könnte. Nach dem Doppelschlag konnte Piesting wieder sein gewohntes Spiel aufziehen. Mit mehr Spielanteilen lag der Anschlusstreffer in der Luft. Dieser sollte schließlich in der 27. Minute fallen, als Julian Kornfeind einnetzte. Die Gastgeber kämpften sich danach wieder in die Partie und verteidigten kompakt. Somit gingen die Mannschaften mit einem 2:1-Halbzeitstand in die Kabinen.

Bomber Bayer entscheidet

Im zweiten Durchgang sah das Spielgeschehen zunächst so aus wie im ersten: Piesting mit mehr Spielanteilen und Lichtenwörth mit einer konzentrierten Defensive. In der 63. Minute kombinierte Lichtenwörth über einige Stationen, ehe der Ball in die Tiefe bei Michael Bayer landete. Dieser fackelte nicht lange und platzierte den Ball erneut im gegnerischen Tor – eine kleine Vorentscheidung. Im restlichen Spielverlauf tat sich Piesting schwer richtig gefährlich zu werden. Somit feierte Lichtenwörth den ersten Sieg im ersten Spiel des Frühjahrs mit einem 3:1-Endstand.

"Wir haben uns super in die Partie hineingekämpft. Wir wollten den Sieg einfach mehr", freute sich Lichtenwörth-Trainer Rene Manz.

Lichtenwörth - Piesting 3:1 (2:1)

Samstag, 25. März 2023, Lichtenwörth, 100 Zuseher, SR Mustafa Kölemen

Tore:

1:0 Adil Uysal (8.)

2:0 Michael Bayer (14.)

2:1 Julian Kornfeind (27.)

3:1 Michael Bayer (63.)

Lichtenwörth: R. Fischer, A. Uysal, C. Haider (82. F. Hirschler), M. Bayer, A. Stingl, S. Havan (73. A. Blümel), M. Weiss, L. Schwarz, J. Kisling, M. Tschirk (90+2. M. Gausterer), F. Schappelwein; T. Blümel, F. Freyter, C. Brandl

Trainer: Rene Manz

Piesting: M. Reisner, F. Neubauer (68. B. Beck), S. Hauer, B. Heissenberger, E. Sagir, G. Wöhrer, D. Bichler, T. Tatzber, J. Kornfeind (72. R. Politschnig), L. Gruber (80. J. Illibauer), F. Herrmann (80. S. Özmen); M. Kühmayer, T. Schwartz

Trainer: Thomas Dorfer

Karten:

Gelb: Adil Uysal (57., Kritik), Christian Haider (58., Foul), Michael Bayer (66., Unsportl.), Marvin Tschirk (90+1., Unsportl.) bzw. Stefan Rako (16., Kritik), Stefan Hauer (68., Foul)