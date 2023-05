Taspazar trifft zum späten Wöllersdorf-Sieg

Lichtenwörth - Wöllersdorf 0:1. Unterschiedlicher hätten die letzten Wochen für Lichtenwörth und Wöllersdrf nicht sein können. Während erstere vergangenes Wochenende die erste Niederlage der Rückrunde einstecken mussten, durfte sich Wöllersdorf endlich wieder über einen Sieg freuen. Die Gastgeber zeigten am Platz, dass sie zwar immer noch mit Selbsvertrauen spielten, allerdings fehlte die Zielstrebigkeit der Vorwochen. Die Gäste aus Wöllersdorf konzentrierten sich auf die Defensive und hielten die Lichtenwörther über weite Strecken von der Gefahrenzone fern. Im Laufe des Spiels drückten die Hausherren immer mehr auf den Führungstreffer und gaben dafür Räume zum Kontern her. Als es schon immer wahrscheinlicher wurde, dass es eine „Nuller-Nuller“-Partie sein sollte, nutzten die Piestingtaler die dünn bestezte Lichtenwörther Defensive aus und erzielten nach einem Einwurf den etwas überraschenden Führungstreffer in der 84. Minute. Burak Taspazar durfte sich mit seinem Treffer als einziger in die Schützenliste eintragen, denn auch in den Schlussminuten verteidigten die Wöllersdorfer weiterhin konsequent. Somit endete das Spiel mit einem 1:0-Auswärtssieg für Wöllersdorf.

„Summa Summarum wäre ein 0:0 gerecht gewesen. Wir waren in der Endzone einfach zu harmlos. Ich glaube Wöllersdorf weiß selbst nicht wie sie den Sieg geholt haben“, ärgerte sich Lichtenwörth-Trainer Rene Manz über die Niederlage.

Statistik:

Lichtenwörth - Wöllersdorf 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (84.) Taspazar

Karten: Weiss (45., Gelbe Karte Unsportl.)Fürster (37., Gelbe Karte Unsportl.), Grabovac (76., Gelbe Karte Unsportl.), Kaindl (77., Gelbe Karte Unsportl.), Taspazar (81., Gelbe Karte Unsportl.), Kocak (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)

Lichtenwörth: Fischer, Kisling, Sen, Bayer, Blümel Alexander (84. Haider), Schwarz, Leonhard (64. Hirschler), Gausterer, Weiss, Pauer (HZ. Havan), Uysal

Wöllersdorf: Sert, Gerbrich, Kaindl, Zipfelmayer (58. Kocak), Horvath, Zöchling, Grabovac (79. Harbich), Pataki, Spiekermann, Fürster Rene (72. Taspazar), Fürster Ronny

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Mihai-Romulus Nan