Tabellenführer verliert Leitha-Derby

Werbung

22.04.2023 16:30

Lichtenwörth - Zillingdorf 4:1. Schon lange lag beim Leitha-Derby nicht mehr so ein Knistern in der Luft wie diesmal. Durch Lichtenwörths Siegesserie in der Rückrunde empfingen die nun Drittplatzierten den Tabellenführer aus Zillingdorf. Die Hausherren erwischten einen aufmerksamen Start und konnten bereits in der 11. Minute durch Michael Bayer in Führung gehen. Dieser blieb nach einer schönen Aktion cool vorm Tor und ließ die Heimfans zum ersten Mal im Spiel jubeln. Dies heitzte die Begegnung weiter an, sodass etwa zehn Minuten später Niklas Siklosi und Marvin Tschirk nach einem Foul im Mittelfeld keine kühlen Köpfe bewahren konnten und mit roten Karten für Tätlichkeiten vom Platz gestellt wurden – zehn gegen zehn. Beide Teams zeigten vollen Einsatz, allerdings schienen die Lichtenwörther, von den Heimfans angepeitscht, mit mehr Selbsvertrauen zu agieren. Dennoch waren es die Gäste, die in dieser Phase durch Markus Dumitran die beste Chance vorfanden, jedoch vergab der Zillingdorf-Stürmer untypisch. Als bereits alle dachten, dass es mit 1:0 in die Pause gehen würde, gab es noch einen Eckball für Lichtenwörth. Bei diesem setzte sich Andreas Stingl im Luftduell durch und verdoppelte die Führung der Heimmannschaft (45+3.) Somit gingen die Teams mit einem 2:0-Pausenstand in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufhörte: turbulent. In der ersten Minute nach Wiederanpfiff räumte Lichtenwörth-Keeper Raphael Fischer Christoph Suchanek im Sechzehner ab. Die logische Konsequenz war Elfmeter für Zillingdorf. Bei diesem konnte Fischer seinen Fehler wieder ausbessern und hielt den Strafstoß sensationell. Vom Momentum beflügelt griffen die Gastgeber wieder an. Als Michael Bayer auf Adil Uysal durchsteckte, durften die Heimfans erneut jubeln. Uysal vollendete überlegt im langen Eck und sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 für eine kleine Vorentscheidung (51.). Der Tabellenführer gab sich aber nicht kampflos geschlagen: In der 60. Minute nutzte Christoph Suchanek eine Unaufmerksamkeit der Lichtenwörther Hintermannschaft aus und verkürzte auf 1:3. Im weiteren Verlauf versuchte Zillingdorf alles, um aus dem Spiel noch etwas mitzunehmen, allerdings ließ dies Räume für die Konter der Gastgeber. Nach zwei vergebenen Topchancen auf die endgültige Entscheidung machte Michael Bayer in der Nachspielzeit alles klar und sorgte mit seinem Doppelpack für den 4:1-Endstand.

„Es war ein super Derby mit allem was es braucht. Es war intensiv, viele Tore und eine super Stimmung durch die vielen Zuschauer. Das freut uns sehr“, zeigte sich Lichtenwörth-Trainer Rene Manz begeistert.

„Wir haben uns viel vorgenommen und wenig umgesetzt. Lichtenwörth hat verdient gewonnen. Das ist natürlich enttäuschend“, erklärte Zillingdorfs Trainer Markus Halbauer.

Statistik:

Lichtenwörth - Zillingdorf 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (11.) Bayer, 2:0 (45+3.) Stingl, 3:0 (51.) Uysal, 3:1 (60.) Suchanek, 4:1 (90+5.) Bayer

Karten: Pauer (83., Gelbe Karte Unsportl.), Bayer (88., Gelbe Karte Foul), Uysal (25., Gelbe Karte Kritik), Fischer (46., Gelbe Karte Foul), Tschirk (23., Rote Karte Tätl.)Siklosi (23., Rote Karte Tätl.), Suchanek (52., Gelbe Karte Kritik)

Lichtenwörth: Havan, Bayer, Stingl, Weiss (80. Leonhard), Haider, Tschirk, Kisling, Sen (57. Blümel), Schwarz, Fischer, Uysal (77. Pauer)

Zillingdorf: Kubik, Ruffini Raphael, Dumitran, Cengiz, Suchanek, Feichtinger (40. Scheibelhofer), Heger (HZ. Aydin), Scutelnicu, Kozak (58. Ruffini), Aydin Ali Görkem, Siklosi

400 Zuschauer, Schiedsrichter: Oguz Koc