Bernd Brandstätter hört als U16-Trainer bei 4Football Wr. Neustadt auf

Als ihn 4Football-Sportchef Jürgen Burgemeister vor einem Jahr in der Weihnachtszeit vom Projekt 4Football überzeugte, war Bernd Brandstätter klar, dass es ein Engagement mit Ablaufdatum ist: „Es war klar besprochen, dass das eine Zwischenstation für mich ist und ich das ein Jahr mache, weil ich mich selbst mehr im Erwachsenenbereich als im Jugendfußball sehe“, so der Coach, der die 4Football/Admira in der U16 Landesliga Ost coachte.

Im Frühjahr will der ehemalige Kirchberg-, Krumbach und Oed-Trainer wieder im Erwachsenenbereich trainieren: „Es gibt zwei interessante Anfragen, mit denen ich mich ernsthaft beschäftige.“ Für das Projekt 4Football hat Brandstätter nur lobende Worte übrig: „4Football trägt die ersten Früchte. Es gibt Spieler, die in der Landesliga-Reserve des SC Fuß fassen. Es werden sehr gut ausgebildete Spieler für die Neustädter Vereine herauskommen.“ Bei 4Football/Admira übernimmt der bisherige Co-Trainer Kadir Sakallioglu.