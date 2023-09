Kurz vor Schluss gewinnt Wiener Neustadt doch noch

SPG HW Wiener Neustadt - Laxenburg 2:1. Die beiden Teams kennen sich aus den letzten Jahren. Die Wiener Neustädter taten sich gegen den UFC immer wieder schwer, so sollte es auch diesmal kommen. Zunächst deutete aber wenig darauf hin. Wiener Neustadt startete zwar nicht wirklich überfallsartig, hatte aber deutlich mehr vom Spiel und zahlreiche Abschlüsse, so auch in Minute sieben als Luca Gerdenitz eine Hereingabe zur Führung verwertete.

Wenig später rettete das Aluminium für die Heimischen. Wiener Neustadt verpasste es sich einen komfortablen Polster zu schaffen und wurde hektischer. Laxenburg, in den ersten 25 Minuten kaum mit nennswerten Aktionen in der gegnerischen Hälfte, kam hingegen besser in die Gänge. Bei einem Schuss Richtung langes Eck hatte der Favorit Glück. Via Innenstange sprang der Ball zurück ins Feld.

Laxenburg roch Lunte und glich aus. Eine Ecke verteidigte Wiener Neustadt nicht konsequent. Die Flipperkugel flog schlussendlich Utku Özkacar vor die Füße. Der Abschluss aus recht kurzer Distanz schlug hoch im Netz ein - 1:1. Bei diesem Spielstand blieb es bis kurz vor Schluss. In Minute 88 glückte Wiener Neustadt doch noch der Lucky Punch: Mika Buchleitner netzte zum 2:1 ein.