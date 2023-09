Traiskirchen gewinnt in der Wiener Neustädter Josefstadt

SPG Admira Wiener Neustadt - Traiskirchen 1:3. Die zweite Mannschaft der Wiener Neustädter Spielgemeinschaft „4 Football“ setzte zunächst Nadelstiche. Die beste Chance hatte Alper Artar, der an Schlussmann Elias Dubovy scheiterte. Mit Fortdauer brachte Traiskirchen das Spiel unter Kontrolle. Wiener Neustadt-Goalie Hakan Atabinen wehrte mit einer Flugabwehr spektakulär ab (22.). Wenige Augenblicke später war er geschlagen. Kapitän Samuel Reiberger traf zur Traiskirchner Führung, die bis zur Pause halten sollte.

Die Heimischen hielten das Spiel lange offen. Ein Treffer schaute für die Mannschaft von Bernd Brandstätter aber nicht heraus. So sorgten die Gäste in Minute 69 für die Vorentscheidung. Kriszitan Kaman erzielte in der 69. Minute das 2:0. Mit dem 3:0 von Lars Paschen (83.) war die Messe endgültig gelesen. In der Schlussminute glückte Artar noch der Ehrentreffer zum Endstand.