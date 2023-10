Acht aus acht: Admiras Weste weiter weiß

Acht aus acht. Beim Auswärtsspiel in Oed konnte Admira Wiener Neustadt einen 0:2-Rückstand drehen und einen 5:3-Sieg feiern. Für die Josefstädter war es der achte Sieg in Serie. „Mit Fortdauer des Spiels sind wir besser hineingekommen“, freut sich Trainer Thomas Wallner.

Traumstart verspielt. Gegen Tabellenführer Admira Wiener Neustadt führte Oed dank Abdulkadir Sert mit 2:0, allerdings verloren die Piestingtaler am Ende mit 3:5. Tormann Tobias Fischer konnte trotz einer starken Leistung den Sieg nicht halten. „Ohne taktische Disziplin geht es nicht zu gewinnen“, zeigte sich Trainer Jürgen Eidler enttäuscht über die verspielte Führung und das taktische Verhalten seines Teams.

Kantersieg eingefahren. Mit einem 6:0-Heimerfolg konnte Weikersdorf gegen Wöllersdorf klar gewinnen. Lorenz Adlassnigs Führungstreffer, Christopher Hatzls Dreierpack und Manfred Rottensteiners Doppelpack sorgten für den Kantersieg. „Wir haben das Spiel kontrolliert“, freut sich Spielertrainer und Matchwinner Christopher Hatzl über den deutlichen Sieg gegen den noch sieglosen Tabellenletzten.

Schwere Zeiten. Beim schweren Auswärtsspiel in Weikersdorf gab es für Wöllersdorf wenig zu holen. Die Piestingtaler mussten eine klare 0:6-Niederlage einstecken. Die kritische Kadersituation gibt derzeit in Begegnungen mit den Spitzenteams wenig Hoffnung auf Erfolge. „Es war nichts anderes zu erwarten in unserer derzeitigen Situation“, erklärte Spielertrainer Walter Lichtenwörther.

Form bestätigt. In einer wilden Begegnung gegen den Club 83 konnte Lichtenwörth einen 4:3-Auswärtssieg feiern. Aufgrund einiger Umstellungen taten sich die Lichtenwörther schwer ins Spiel zu kommen und lagen zur Halbzeit mit 1:2 zurück. Ein besserer zweiter Durchgang fixierte aber die drei Punkte. „Es war spielerisch keine Glanzleistung, aber drei Punkte sind positiv“, freut sich Spielertrainer Rene Manz.

Pflicht erfüllt. Trotz einer fußballerisch überschaubaren ersten Hälfte konnte Wampersdorf gegen HW einen 3:0-Heimerfolg feiern. Das Team schob sich mit den erwarteten drei Punkten wieder auf den vierten Tabellenplatz vor. „Pflicht erfüllt, mehr kann man nicht sagen. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen“, analysiert Spielertrainer Andreas Berndl-Kainz das Spiel.

Glanzloses Remis. Nach dem Spiel gegen Winzendorf lud der SC Theresienfeld zum Oktoberfest. Zu Feiern gab es nach den 90 Minuten nur bedingt etwas. Beim 1:1-Unentschieden blieben die fußballerischen Schmankerl aus. „Entäuschend, weil mehr drin gewesen wäre“, hadert Coach Markus Hinterreither mit der Leistung seiner Jungs.

Nichts zu holen. Gegen Wampersdorf gab es für die Haidbrunn-Wacker nichts zu holen. Zwar hielt man einen knappen Ein-Tore-Rückstand bis in Minute 80., am Ende musste man aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen und ging leer aus. Endstand: 0:3. „Wir waren eigentlich gut im Spiel, ließen wenig zu. Das zweite Gegentor war der Todesstoß. Schade, dass wir für unsere harte Arbeit wieder nicht belohnt wurden“, so Spielertrainer Mario Modad.

Wieder nur „X“. Nach dem Remis gegen den Club wollte der SV Winzendorf gegen Theresienfeld wieder voll anschreiben. Daraus wurde jedoch nichts. „Unzufrieden. Es fehlen einfach überall ein paar Prozent,“ so Trainer Christoph Braunstorfer über das 1:1-Unentschieden.

Knappe Niederlage. Der Club 83 machte gegen Lichtenwörth weitestgehend das Spiel, steht aber wie schon so oft in der Saison mit leeren Händen da. „Uns kosten immer wieder individuelle Fehler die Partie“, findet Coach Manfred Zöchling Gründe für die Misere. „So halten wir bei nur fünf Punkten, es könnten aber viel mehr sein“, ärgert Zöchling die Punkteausbeute.

Deutliche Heimniederlage. „Die schlechteste Leistung in meiner knapp zweijährigen Amtszeit“, ärgert sich Trainer Thomas Dorfer über die Vorstellung seiner Piestinger-Jungs. Gegen Pottendorf fand man überhaupt nicht in Spur und musste am Ende eine deutliche 0:3-Heimniederlage hinnehmen. „Einiges mehr“, brauche es im nächsten Spiel gegen den makellosen Tabellenführer Admira kommendes Wochenende.

Zweiter Sieg in Folge. Die SVg Pottendorf fährt weiterhin auf dem Siegeszug. Nach dem Heimsieg gegen Oed, siegte die Brandic-Elf auch auswärts in Piesting deutlich mit 3:0. „Eine sehr gute Leistung und ein verdienter Sieg“, so Pottendorf-Obmann Sandro Baumgartner.