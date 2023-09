Piesting-Trainer Dorfer bricht den Derbyfluch

Ein Befreiungsschlag. Der SC Theresienfeld schreibt in dieser Saison gegen Pottendorf erstmals voll an, gewinnt am Ende deutlich mit 4:1. „Ein wichtiger Sieg für die Moral“, so Coach Markus Hinterreither. „Wir hätten es uns schon öfter verdient gehabt zu gewinnen, jetzt ist es endlich so gekommen.“

Deutliche Niederlage. Weikersdorf war eine Nummer zu groß für die Haidbrunn-Wacker. Am Ende wurde es ergebnistechnisch deutlich. Endstand aus Neustädter Sicht – 0:5.

Knappe Derby-Niederlage. Im Wiener Neustadt-Derby zwischen dem Club 83 und der Admira schrammt der Underdog nur knapp an etwas Zählbarem vorbei. „Wir waren auf Augenhöhe, ein Unentschieden wäre wohlverdient gewesen. Am Ende hat ein wenig das Glück gefehlt“, analysiert Coach Manfred Zöchling.

Wieder in der Erfolgsspur. Nach dem kleinen Dämpfer beim Unentschieden gegen Wöllersdorf wollte der SV Winzendorf in Wampersdorf wieder voll anschreiben. Gesagt getan. Die Braunstorfer-Elf holt beim 2:1-Erfolg wichtige Punkte gegen einen „Direkten“ und macht einen weiteren Sprung Richtung obere Tabellenplätze.

Schlechteste Leistung. „Mit Abstand die schlechteste Leistung in dieser Saison,“ haderte Pottendorf-Obmann Sandro Baumgartner über die Darbietung seiner Mannschaft gegen Theresienfeld. „Auch wenn es der Gegner gut gemacht hat, haben wir zu wenig Gegenwehr geleistet“, war Baumgartner enttäuscht.

Endlich Derbysieger. Der SC Piesting gewinnt sein erstes Piestingtal-Derby gegen Oed unter der Führung von Coach Thomas Dorfer. „Wir waren effizienter als der Gegner,“ so der Trainer über die Gründe des 3:1-Erfolgs. „Auch nach dem Gegentreffer haben wir es weiterhin gut verteidigt und am Ende souverän fertig gespielt.“

Enttäuschung im Derby. Im Kampf um die Vormachtstellung im Piestingtal verlor Oed gegen Piesting mit 1:3. David Kirchbergers Treffer war zu wenig um die Partie wieder richtig spannend zu machen. „Wir sind vorne zur Zeit ein laues Lüfterl“, ärgerte sich Trainer Jürgen Eidler nach der Pleite im Sonntagsmatinee.

Zu viele Sperren. Bei Wöllersdorfs 2:5-Niederlage gegen Lichtenwörth fehlten den Blau-Weißen zu viele Stammspieler. „Wir haben die drei Sperren nicht kompensieren können, schade“, zeigte sich Spielertrainer Walter Lichtenwörther enttäuscht.

Kantersieg für Hatzl-Elf. Die ersten Verfolger aus Weikersdorf feierten einen dominanten 5:0-Sieg gegen HW Wiener Neustadt. Doppelpacker Ulrich Hauke und Maximilian Rottensteiner sowie Spielertrainer Christopher Hatzl sorgten für den klaren Erfolg. „So darf es weitergehen“, freute sich Hatzl.

Serie geht weiter. Mit einem 5:2-Auswärtssieg gegen Wöllersdorf holte Lichtenwörth den dritte Sieg en suite. Fünf unterschiedliche Torschützen zeigen die derzeitige Vielseitigkeit der Mannschaft. „Wir hätten den Sack schon in der ersten Hälfte zumachen können, da müssen wir schlauer sein“, fand Trainer Rene Manz.

Derbyerfolg für Admira. Mit einem knappen 2:1-Derbysieg gegen Club 83 setzte Admira Wiener Neustadt seine perfekte Serie fort und führt weiterhin im Titelrennen.

Wampersdorf trauert Sieg nach. Spielertrainer Andreas Kainz sah Wampersdorf gegen Winzendorf spielerisch im Vorteil, trauert nach der 1:2-Pleite der fehlenden Effizienz nach. „Wir waren besser aber am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Die Niederlage tut sehr weh“, zeigte sich Wampersdorf-Spielertrainer Andreas Kainz enttäuscht.