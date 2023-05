Oeder Viertelstunde dreht Rückstand

Oed - Pottendorf 3:2. In der Anfangsphase prägten viele lange Bälle das Spielgeschehen. Während die Hausherren etwas bemühter waren spielerische Lösungen zu finden, sahen die Pottendorfer ihre Chancen im Konter. In der 25. Minute flog einer der zahlreichen langen Bälle in der Oeder Sechzehner, wo sich Verteidiger und Tormann uneinig waren wer für die Klärung zuständig sein sollte. Dies nutzte Alexander Kukolja gedankenschnell aus und traf mit einem satten Schuss ins lange Eck, 0:1. Nur wenige Minuten später hatten die Gäste eine gute Gelegenheit die Führung zu verdoppeln, allerdings wurde diese vergeben. Die Hausherren konnten vor der Pause nur durch Standards und Einwürfe gefährlich werden, allerdings ließen taten sie sich schwer konkret zu werden. Somit gingen die Teams mit einem 0:1-Halbzeitstand in die Pause.

Pakt mit dem Toifl

Im zweiten Durchgang kamen die Gäste hellwach aus der Kabine. Innerhalb einer Minute traf Pottendorf-Spielertrainer Ivan Brandic mit einem sehenswerten Freistoß zur zweifachen Führung, wobei Oed-Keeper Ermin Jakupovic nicht von jeglicher Schuld freizusprechen war. Der Treffer schien ein Wecker für die Gastgeber zu sein. Diese übernahmen nun die Spielkontrolle und drückten auf den Anschlusstreffer. Dieser sollte in der 60. Minute fallen als Robert Roffeis' Freistoß abgefälscht wurde und im Tor der Pottendorfer landete. Nur acht Minuten später vollierte Michael Panzenböck eine Jonas-Bauer-Flanke ins lange Eck und glich mit einer sehenswerten Aktion zum 2:2 aus. Oed drückte nun auf den Comeback-Sieg. In der 74. Minute pflückte der große Valentin Toifl einen langen Ball gekonnt mit der Brust aus der Luft und schob zum dritten Oeder Treffer in 15 Minuten ein, 3:2. Nun versuchten die Gäste wieder offensiv aktiv zu werden, allerdings verteidigten die Gastgeber nun konsequent und fanden selbst einige Chancen im Konter vor. Die Zeit sollte aber ohne weiteren Treffer verstreichen, somit feierte Oed nach 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Comebacksieg.

„Super für die Moral und stark zurückgekämpft, aber ich verstehe nicht, wieso wir schon wieder so schwer in die Partie gefunden haben“, sah Oed-Trainer Jürgen Eidler positive und negative Aspekte im Spiel seiner Mannschaft.

Statistik:

SG Ortmann / Oed-Waldegg II - Pottendorf 3:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (25.) Kukolja, 0:2 (46., Freistoß) Brandic, 1:2 (60., Freistoß) Roffeis, 2:2 (68.) Panzenböck, 3:2 (74.) Toifl

Karten: Eckenfellner (87., Gelbe Karte Foul), Toifl (88., Gelbe Karte Unsportl.), Roffeis (23., Gelbe Karte Foul)Tunc (55., Gelbe Karte Unsportl.)

SG Ortmann / Oed-Waldegg II: Toifl, Kaiser (59. Panzenböck), Hönigsberger, Roffeis, Schwarz (70. Eckenfellner), Bauer (70. Riegler), Graf, Vucic, Jakupović, Juhas, Sebesta

Pottendorf: Tosic (70. Hacker), Jambrich (81. Erben), Kukolja, Geljic, Papak, Kulesh, Hakkan, Stanic, Tunc (62. Schobl), Zimberi, Brandic

68 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökan Görgülü