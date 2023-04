Piesting und Theresienfeld teilen sich die Punkte

Werbung

Beide Teams starteten engagiert in die Partie, scheuten keine Zweikämpfe und wollten von Beginn an zeigen, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Yusuf Sen brachte dann in Minute 14. auch schon das erste Mal Bewegung auf die Anzeigetafel. Die Hausherren ließen sich davon aber nicht schocken und kamen nur acht Minuten später zum Ausgleich. Julian Kornfeind vollendete einen schönen Angriff der Hausherren zum 1:1 (22.). Eine Schlampigkeit in Piestings Hintermannschaft ließ die Gäste aber in der 31. Minute wieder jubeln. Patrick Schmidt war der Nutznießer einer Reihe an Fehlversuchen der Piestinger Hintermannschaft den Ball zu klären und versenkte das Leder zur erneuten Führung. Mit dem Pausenpfiff verletzte sich Theresienfelds-Goalgetter Sen unglücklich im Zweikampf und konnte nicht mehr weitermachen, blieb nach der Pause in der Kabine.

Bichler mit dem Ausgleich

In Halbzeit zwei kamen die Hausherren besser aus der Kabine und drückten auf den Ausgleich. Thereseinfeld war zum verteidigen gezwungen, tat dies über lange Strecken sehr gut. Doch Daniel Bichler fand dann doch die Lücke im Defensivverbund der Gäste und sorgte für das zweite Tor der Hausherren, gleichbedeutend mit dem Ausgleich (83.). Bei dem Spielstand von 2:2 blieb es dann auch.

Stimme zum Spiel

Thomas Dorfer (Trainer, SC Piesting): „Eine kämpferisch sehr gute Leistung von uns. Wir tun uns aber momentan schwer in der Offensive unsere Chancen besser zu Ende zu spielen. Nichtsdestotrotz ein Punkt mit dem wir leben können.“

Tore: Heim Dominik Bichler (83.), Heim Julian Kornfeind (22.), Gast Patrick Schmidt (31.), Gast Yusuf Sen (14.)

Piesting: Maximilian Reisner, Stefan Hauer, Bernd Heissenberger, Serdar Özmen, Enes Sagir, Bernhard Beck, Günter Wöhrer, Dominik Bichler, Julian Kornfeind, Raphael Politschnig, Muhammed Enes Tasdemir, Stefan Rako, Marc Kühmayer, Julian Illibauer, Jan Kronfellner, Stefan Fazekas, Fabian Herrmann, Fabian Herrmann (57. statt Raphael Politschnig), Stefan Fazekas (66. statt Serdar Özmen), Julian Illibauer (89. statt Enes Sagir)

Theresienfeld: Maximilian Klauninger, Patrick Schmidt, Eliot Farkas, Ahmed Elshazli, Rene Steurer, Cornel Bumbar, Andreas Hoffellner, Fatih Özdemir, Besmir Klimenta, Semir Ramic, Yusuf Sen, Marcel Schmidt, Sascha Mayer, Sebastian Gräf, Julian Seiler, Marcel Schmidt (HZ. statt Eliot Farkas), Sascha Mayer (HZ. statt Yusuf Sen), Julian Seiler (67. statt Patrick Schmidt), Sebastian Gräf (90. statt Fatih Özdemir)

Karten: Dominik Bichler (45. Gelb Unsportl.), Raphael Politschnig (49. Gelb Unsportl.), Muhammed Enes Tasdemir (63. Gelb Foul), Marcel Schmidt (77. Gelb Foul), Besmir Klimenta (82. Gelb Unsportl.)