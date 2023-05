Piesting gewinnt das Spitzenspiel gegen Zillingdorf

Die ersten zwanzig Minuten in der Partie lässt auf ein ausgeglichenes Spiel deuten. Beide Mannschaften etwas abwartend, wollten keine Fehler machen und aus einer stabilen Defensive immer wieder das Spiel an sich reißen. Da half es, dass Zillingdorf-Keeper Kubik nach einem Bichler-Freistoß nicht gut aussah und den Ball ins eigene Tor lenkte (9.), die Hausherren somit in Führung. Zillingdorf ließ sich aber nicht davon beirren und wollte den Ausgleich. Dieser folgte auch nicht lange nach der Führung der Gastgeber. Hüseyin Aydin stieg nach einem hohen Ball am höchsten und köpft seine Mannschaft zum Augsleich.

Neubauer serviert, Özmen vollendet

Der erste Durchgang hatte aber noch ein Highlight im Köcher. Fabio Neubauer kommt auf rechts an den Ball und setzt zum Sprint an, überlauft seine Gegenspieler und bringt den Ball zu Serdar Özmen, der sich bei seinem Teamkollegen bedankte und zur erneuten Führung einschob. Mit dem 2:1 ging es dann in die Kabine.

Piesting mit Chancen alles klar zu machen

Im zweiten Durchgang wollte der Tabellenführer aus Zillingdorf doch noch etwas mitnehmen, hatte fortan mehr vom Spiel, Piesting hauptsächlich auf schnelles Umschaltspiel fokussiert. Die Hausherren verteidigten aber gut, Zillingdorf biss sich die Zähne aus und musste mitansehen wie die Heimsichen immer wieder über Konter gefährlich wurden. Zahlreiche Chancen wurden aber liegen gelassen So blieb es bis zum Ende spannend. Es sollten aber keine Tore mehr fallen. Somit gewinnt der SCP zu Hause gegen Zillingdorf und sorgt dafür, dass der Leader nicht auf neun Punkte davonzieht.

„Kämpferisch top, spielerisch gut, Chancenauswertung nicht, somit blieb es bis zum Ende spannend. Nichtsdestotrotz ein verdienter Sieg,“ resümiert Piesting-Coach Thomas Dorfer das Spiel.

06.05.2023 19:30

Statistik:

Piesting - Zillingdorf 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (9., Freistoß) Bichler, 1:1 (14.) Aydin, 2:1 (34.) Özmen

Karten: Schwartz (73., Gelbe Karte Unsportl.), Neubauer (89., Gelbe Karte Foul), Beck (64., Gelbe Karte Foul), Wöhrer (86., Gelbe Karte Foul), Gruber (23., Gelbe Karte Foul)Feichtinger (62., Gelbe Karte Unsportl.), Ruffini (16., Gelbe Karte Foul), Cengiz (44., Gelbe Karte Foul), Heger (56., Gelbe Karte Foul)

Piesting: Neubauer, Reisner, Gruber (HZ. Heissenberger), Beck, Wöhrer, Schwartz, Hauer (93. Herrmann), Melniceanu, Bichler, Sagir (81. Kornfeind), Özmen (69. Tasdemir)

Zillingdorf: Dumitran, Ruffini Raphael, Aydin Ali Görkem, Cengiz, Ruffini Stefan, Fröhlich, Aydin Hüseyin, Heger, Erhardt, Feichtinger, Kubik (30. Ostrusska)

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Pelic