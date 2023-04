Lichtenwörth fegt über Pottendorf hinweg

Werbung

Mit einem Tag Verspätung ging es also in der 2. Klasse Steinfeld doch noch um Punkte. Diese wanderten allesamt nach Lichtenwörth. Anfangs zeichnete sich das aber noch nicht ab, Lichtenwörth zwar bemüht und auch mit mehr Aktien, richtig gefährlich wurden sie gegen gut verteidigende Hausherren aber nicht. Kurz vor dem Seitenwechsel sollte es aber doch noch soweit sein. Alexander Blümel erzielte in Minute 43. den 1:0-Führungstreffer aus Sicht der Gäste. Mit dem gings auch dann zum Pausentee.

Blitzstart in Hälfte zwei

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff glichen die Hausherren durch Antin Geljic aus. Danach wurde es ähnlich der ersten Halbzeit. Was darauf aber folgen sollte: Ein Doppelschlag binnen weniger Minuten der Gäste. Zuerst erzielte Stefa Havan den erneuten Führungstreffer der Lichtenwörther. Kurz drauf machte Jonas Kisling aus einem Tor Vorsprung zwei. Pottenorf versuchte zwar noch einmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, konnte aber die Lichtenwörther Offensivwelle nicht brechen.

Erneuter Doppelschlag macht’s deutlich

Gut zehn Minuten nach dem ersten Doppelschlag folgte der zweite. Lichtenwörth von nun an Spielbestimmend, kombinierten sich zu zahlrweichen Chancen und erhöten diesmal binnen zwei Minuten auf 5:1. Danach machte ein Eigentor der Pottendorfer das halbe Dutzend voll, bevor Lukas Pauer mit dem 7:1 der Gäste den Schlusspunkt makierte.

Statistik:

Pottendorf - Lichtenwörth 1:7 (0:1)

Torfolge: 0:1 (43.) Blümel, 1:1 (47.) Geljic, 1:2 (51.) Havan, 1:3 (54.) Kisling, 1:4 (64.) Sen, 1:5 (66.) Weiss, 1:6 (74., Eigentor) Hakkan, 1:7 (82.) Pauer

Karten: Hakkan (40., Gelbe Karte Foul), Erben (79., Gelbe Karte Foul), Jambrich (82., Gelbe Karte Kritik)

Pottendorf: Kukolja (76. Marik), Brandic, Pulz (65. Erben), Hakkan, Tunc (76. Fetahaj), Geljic, Schobl, Jambrich, Papak, Zimberi (76. Nemeth), Kulesh (56. Karabacak)

Lichtenwörth: Tschirk (83. Freyter), Weiss, Uysal (77. Weiss), Haider, Fischer, Blümel (70. Pauer), Sen, Stingl, Schwarz, Kisling, Havan

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Mirko Bebek