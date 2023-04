Piesting macht im zweiten Durchgang alles klar

Halbzeit eins war chancenarm, das Spiel oft träge. Pottendorf verteidigte, Piesting fehlten die Ideen im letzten Drittel. So kam es wie es kommen musste, mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Halbzeit zwei verspricht mehr

Im zweiten Speielabschnitt ändert sich Geschehen von Grund auf. Die Partie wurde schneller, die Gäste aus Piesting zwingender. Hauer klopfte das erste mal am Tor der Gäste an, traf aber nur die Stange. Doch dann wie aus dem nichts, die Führung der Hausherren. Ein langer Ball der Heimsichen konnte von den Gästen nicht geklärt werden, Alexander Kukolja kam zum Ball dreht noch eine Runde um seinen Gegenspieler und schob trocken zur Führung ein.

Mit dem Regen kommt der SCP

Mit dem einsetzenden Regen wurden die Gäste aus Piesting aber dann erst so richtig wach und erzielten in Minute 62. auch den verdienten Ausgleich. Tasdemir vollendet eine Sagir-Flanke Volley und stellte wieder auf Anfang. Nur zwei Minuten später dreht Piesting die Partie. Hauer wurder auf der Seite schön freigespielt, Piestings Flügel ließ sich nicht zwei mal bitten und schloss zur Führung ab. Nur drei Minuten später fast eine Kopie des 1:2. Wieder wird Hauer auf der Seite freigespielt, wieder netzt er eiskalt. Heissenberger per Kopf setzte dann den Schlusspunkt. „Mit dem Regen sind wir erst richtig ins Spiel gekommen. Am Ende ist der Sieg auch in der Höhe verdient,“ so Piesting Coach Thomas Dorfer.

29.04.2023 16:30

Statistik:

Pottendorf - Piesting 1:4 (0:0)

Torfolge: 1:0 (57.) Kukolja, 1:1 (62.) Tasdemir, 1:2 (64.) Hauer, 1:3 (67.) Hauer, 1:4 (83.) Heissenberger

Karten: Erben (71., Gelbe Karte Unsportl.), Tunc (86., Gelbe Karte Unsportl.), Stanic (80., Gelbe Karte Unsportl.)Neubauer (65., Gelbe Karte Unsportl.)

Pottendorf: Schobl, Papak, Geljic, Stanic, Tosic, Kulesh (55. Hakkan), Kukolja, Brandic, Tunc, Pulz, Jambrich (65. Erben)

Piesting: Fazekas (36. Kühmayer), Tasdemir, Reisner, Gruber (90+1. Mrnjavac), Hauer (90+1. Bledea), Özmen (89. Buchmayer), Beck, Sagir, Wöhrer, Neubauer, Heissenberger

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Ayhan Babuscu