Winzendorf siegt in Pottendorf

Pottendorf startet gut in die Partie, hatte auch ein, zwei gute Chancen um früh in Führung zu gegen, ließe diese aber liegen. Auf der anderen Seite machte es Winzendorf in persona Almir Dautovic besser und stellte früh auf 0:1 (9.). Von da an hatten die Gäste aus Winzendorf das Heft in der Hand, es dauerte aber bis kurz vor der Pause bis der nächste Treffer fiel. Nach einem Handspiel im Sechzehner der Hausherren entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Kapitän Florian Breimaier trat an und verschoss. Da aber Spieler der Pottendorfer zu früh in den Strafraum gelaufen waren wurden der Elfmeter wiederholt. Dieses Mal machte es Breimaier besser und versenkte die Kugel zum 2:0 aus Sicht des SV Winzendorf (45.).

Spannung währte nur kurz

Kurz nach Wiederanpfiff meldete sich Pottendorf aber zurück, kam nach einem Florian Schobl-Kopfball zum 1:2-Anschlusstreffer (48.). Zehn Minuten später stellte Stefan Mollner, nach schöner Vorarbeit des starken Florian Flechl, den alten Abstand aber wieder her und traf zum 3:1 für die Gäste (58.). In Folge versuchten die Hausherren noch einmal alles um vielleicht doch noch an etwas Zählbarem zu schnuppern, aber spätestens mit dem Gegentreffer zum 1:4 durch Oliver Jansa war die Partie endgültig entschieden. Danach passierte nicht mehr viel. Für Pottendorf setzte es die zweite 1:4-Niederlage im zweiten Rückrundenspiel.

Stimmen zum Spiel

Manuel Mannsfeldner (Trainer; SV Winzendorf): „Eine gute Leistung der Mannschaft. Am Ende ein, auch in der Höhe, verdienter Sieg.“

Tore: Heim Florian Schobl (48.), Gast Florian Breimaier (45., Elfmeter), Gast Almir Dautovic (9.), Gast Florian Flechl (58.), Gast Oliver Jansa (83.)

Pottendorf: Ömer Papak, Artsem Kulesh, Leon Nemeth, Simon Jambrich, Anton Geljic, Nail Hakkan, Florian Schobl, Ivan Brandic, Alexander Pulz, Luka Tosic, Tamas Marik, Felix Tichacek, Kustrin Fetahaj, Markus Lechner, Kustrin Fetahaj (60. statt Tamas Marik), Markus Lechner (65. statt Nail Hakkan)

Winzendorf: Philipp Maurer, Florian Breimaier, Florian Flechl, Dominic Fiala, Oliver Jansa, Lukas Haas, Robin Gaitzenauer, Patric Schober, Fabio Gaitzenauer, Almir Dautovic, Stefan Mollner, Nico Lusskandl, Gregor Fuchs, Yakup Günes, Patrick Fischer, Jakob Mayer, David Ulreich, Gregor Fuchs (65. statt Fabio Gaitzenauer), David Ulreich (69. statt Dominic Fiala), Patrick Fischer (79. statt Stefan Mollner)

Karten: Nail Hakkan (38. Gelb Unsportl.), Artsem Kulesh (44. Gelb Foul), Markus Lechner (45. Gelb Unsportl.), Kustrin Fetahaj (89. Gelb Unsportl.), Lukas Haas (84. Gelb Unsportl.)