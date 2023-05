Das Spitzenspiel, das keines mehr ist

Bereits am Mittwochabend eröffnete Piesting die Runde mit einem 2:1-Derbysieg über Wöllersdorf. Stefan Hauer und Co. schieben sich in der Tabelle damit vorerst auf Platz zwei, hinter dem immer noch überlegenen Tabellenführer Zillingdorfer. Die Piestinger sind zwar nur einen Zähler zurück, haben aber schon zwei Partien mehr am Kerbholz. Das Wasser steht Zillingdorf also noch nicht bis zum Hals, auch wenn die Halbauer-Elf den Meistertitel am Wochenende noch nicht feiern wird können. Das geht sich rechnerisch nicht aus. Aber mit einem vollen Erfolg würden die Zillingdorfer zumindest den ärgsten Widersacher über weite Strecken der Saison aus dem Rennen nehmen. Die Admira agiert im Frühjahr viel zu inkonstant, konnte die Zillingdorfer Patzer nie ausnutzen. Nach Verlustpunkten gerechnet, fehlen neun Zähler auf den Leader.

Winzendorf muss liefern und hoffen

Mit dem zweiten Sieg im direkten Duell (im Herbst setzten sich die Josefstädter mit 2:1 durch) würden die Wiener Neustädter aber zumindest die Chancen einiger anderer Teams auf ein überraschendes Comeback im Titelrennen erhöhen, etwa von Winzendorf. Die Grün-Weißen sind das beste Team im Frühjahr und bis auf sechs Verlustpunkte an Zillingdorf herangekommen (der direkte Vergleich endete jeweils mit einem 2:0-Sieg der Heimteams, das Torverhältnis spricht derzeit noch knapp für Zillingdorf). Trotzdem brauchen die Winzendorfer noch zwei Umfaller von Zillingdorf im Meisterschaftsfinale und müssen selbst noch dreimal ihre Hausaufgaben erledigen: Am Wochenende gegen den Drittletzten Theresienfeld.

Derbytime im Bezirk Baden

Auch Wampersdorf hat im Titelrennen noch eine minimale Chance. Der letztjährige Absteiger aus der 1. Klasse Ost würde aber schon drei Patzer von Zillingdorf benötigen, das ist wohl zu viel. Ein realistisches Ziel sind die Top Drei. Am Samstag (18 Uhr) wartet zu Hause das Prestigeduell gegen Lokalrivalen Pottendorf, der zuletzt mit dem 6:4 über die Admira neues Selbstvertrauen tankte und wieder den Anschluss an das hintere Tabellenmittelfeld schaffte.

Abseits des Titelkampfs treffen heute am Abend mit Oed und HW Wr. Neustadt zwei Tabellennachbarn aufeinander. Lichtenwörth kam zuletzt nach dem grandiosen Start ins Frühjahr außer Tritt, gegen das immer noch sieglose Schlusslicht Club 83 ist die Manz-Elf dennoch klar zu favorisieren.

Die nächste Runde im Überblick

Freitag, 18.30 Uhr: Ortmann/Oed-Waldegg II - HW Wr. Neustadt.

Samstag, 16.30 Uhr: Admira Wr. Neustadt - Zillingdorf; 17.00 Uhr: Lichtenwörth - Club83 Wr. Neustadt; 18.00 Uhr: Wampersdorf - Pottendorf. Sonntag, 17.00 Uhr:Theresienfeld - Winzendorf.