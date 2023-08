Der Start zur großen Weikersdorf-Jagd

Beide zählen zu den ersten Herausforderern von Titelfavorit Weikersdorf. Das Spitzenspiel der ersten Runde heißt Admira Wiener Neustadt gegen Winzendorf. Die Josefstädter waren schon letztes Jahr im Titelkampf, verabschiedeten sich nach einer durchschnittlichen Rückrunde aber frühzeitig vom Meistertraum. Ganz anders war's bei Winzendorf. Der SVWM verpatzte die Hinrunde, war dann in der Rückrunde sehr stark. „Wir haben einiges umgedreht, das muss in die Köpfe der Spieler. Schaffen wir das, ist auch mit uns zu rechnen“, glaubt Winzendorf-Coach Christoph Braunstorfer. „Das Ziel ist der Meistertitel, auch wenn es klar ist, dass Weikersdorf der Favorit ist“, gibt Admiras Thomas Wallner eine klare Direktive aus.

Für fast alle ist Weikersdorf der große Gejagte. Die Vorbereitung verlief für den 1. Klasse Süd-Absteiger ergebnismäßig eher durchwachsen. Beim Auftakt gegen den Vorjahresletzten Club 83 ist die Hatzl-Elf klarer Favorit. Aber: Die Flugfelder dürften nicht mehr der Prügelknabe der letzten Saison sein. Die Grün-Weißen verstärkten sich u.a. mit Goalgetter Baran Tiskaya prominent.

HW gegen Angstgegner, Kainz gegen Ex-Verein

Am Samstag greift dann Vizemeister Piesting in das Geschehen ein. Die Dorfer-Elf bekommt es beim Auftakt mit Lieblingsgegner HW zu tun. Die Wiener Neustädter sind gegen die Schwarz-Weißen seit viereinhalb Jahren sieglos. Aber: HW spielte die beste Vorbereitung seit Jahren, will nun auch dem Angstgegner das Fürchten lehren.

Lichtenwörth ist in dieser Saison ein Außenseitertipp für die Spitzenplätze. Gegen Pottendorf, das letzte Saison, nur Vorletzter wurde, ist die Manz-Elf am Papier zu favorisieren. Aber auch die SVG will sich im Vergleich zum letzten Jahr deutlich verbessern. Das Ziel: Ein Platz im oberen Tabellendrittel. Die Vorbereitung verlief jedoch durchwachsen. Vermeintlich klar ist die Ausgangslage vor der Partie zwischen Theresienfeld und Wampersdorf. Die Gäste gehören zu den ersten Weikersdorf-Jägern, während der SCT einer der Underdogs ist. Im Frühjahr trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Wampersdorf-Coach Andreas Kainz ist vor seinem Ex-Verein also gewarnt.

Bereits am Montag duellierten sich Oed und Wöllersdorf im Derby. Die Hausherren setzten sich mit 8:0 durch.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19 Uhr: Club 83 Wr. Neustadt – Weikersdorf.- 19.30 Uhr: Admira Wr. Neustadt – Winzendorf.- Samstag, 17 Uhr: Pottendorf – Lichtenwörth.- 19 Uhr: Piesting – HW Wr. Neustadt.- Sonntag, 17 Uhr: Theresienfeld – Wampersdorf.