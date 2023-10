Derby der Nachzügler

Dass sie aber kicken können bewiesen sie bereits in dieser Saison, einzig die Punkte fehlten am Ende. So steht der Club bei fünf Punkten auf Platz zehn, HW mit einem Zähler weniger direkt dahinter. Eine Niederlage im Derby, wohl (noch) kein K.O., aber doppelt bitter. Denn für beide gilt es Punkte einzufahren um den Anschluss ans Mittelfeld nicht komplett zu verlieren und weil eine Niederlage im Derby sowieso selten etwas Gutes mit sich bringt. Im Gegenteil, ein Sieg im Revierduell könnte Aufwind geben, der im Endpsurt der Hinrunde noch wichtige Punkt bringen könnte.

Angepasste Erwartungen

Winzendorf und Oed, zwei Teams die vor Beginn der Saison vorne mitspielen wollten. Die Realtiät sieht momentan aber etwas anders aus. Winzendorf zwar sechs Spiele in Folge unbesiegt, doch gegen die Teams der unteren Tabellenregion tat man sich oft schwer zu gewinnen. Mit Oed wartet der nächste Gegner der unter den Erwartungen nur auf Platz acht zu finden ist. Doch die Piestingtaler neben der ausbaufähigen Punkteausbeute, momentan mit ganz anderen Sorgen, trennte sich unter der Woche von Coach Jürgen Eidler (die NÖN berichtete) und ist momentan auf der Suche nach einem neuen Namen.

Team der Stunde

Das Team der Stunde der 2. Klasse Steinfeld im Moment ist die SVg Pottendorf. Die Brandic-Elf holte zuletzt zwei Siege in Folge, gewann auswärts in Piesting 3:0. Beflügelt von dem Achtungserfolg wollen die Badener-Bezirk-Kicker auch Weikersdorf ein Bein stellen. Für Weikersdorf zählt aber ohnehin nur der „Dreier“. Denn bereits fünf Punkte trennen den ersten Verfolger zum Leader aus der Josefstadt, der weiterhin makellos von der Tabellenspitze lacht.

Seriensieger gegen Formproblem

Der unangefochtene Tabellenführer mit bisher perfekter Bilanz, Admira Wiener Neustadt empfängt Piesting. „Langsam wird es ein wenig unheimlich. Wir wollen die Serie weiterführen“, erklärt Admira-Trainer Thomas Wallner. Während die Laune der Josefstädter nicht besser sein könnte, musste Piesting trotz einer soliden Saison vergangene Woche eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Pottendorf einstecken. Den Spitzenreiter zu fällen, wäre die perfekte Reaktion der Piestingtaler.

Könige der Unentschieden

Lichtenwörth zeigt sich in der laufenden Saison in bestechender Form und liegt stabil am dritten Platz. Trainer Rene Manz weiß aber um die Stärken der Theresienfelder Bescheid: „Es wird sicher kein leichtes Spiel. Sie haben viel Schnelligkeit und vorne gute Qualität, aber natürlich wollen wir voll punkten.“ Theresienfeld holte vergangene Woche das bereits vierte Unentschieden im achten Spiel, in dieser Kategorie hat das Team den höchsten Wert der Liga. Auswärts in Lichtenwörth will man aber überraschen und alle drei Punkte nach Theresienfeld bringen.

Hamstern

Wöllersdorfs Herbstsaison verläuft überhaupt nicht nach Plan. Die Piestingtaler wollen aber zu Hause „auf da Eb'n“ versuchen sich gegen starke Wampersdorfer etwas Zählbares zu erarbeiten. „Es wird nicht einfacher, wir versuchen Punkte zu hamstern wo es geht“, will Wöllersdorf-Spielertrainer sehen was zu holen ist. Die Gäste hoffen hingegen weiterhin Druck auf die Topmannschaften der Liga auszuüben. „Wöllersdorf ist nicht in der Spur, das ist ein Pflichtsieg“, findet Spielertrainer Andreas Berndl-Kainz klare Worte.