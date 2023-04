Derby der Spitzenreiter

Werbung

Vier Spiele, vier Siege. Lichtenwörth startete bisher in der Rückrunde voll durch und konnte in den ersten vier Begegnungen gegen Piesting, Oed und Admira Wiener Neustadt drei Überraschungssiege und einen Kantersieg über Pottendorf feiern. Nun lachen die Lichtenwörther sogar vom dritten Tabellenplatz. Dabei sah es zu Beginn der Saison ganz anders aus: Mit einem Schnitt von über drei Gegentoren pro Spiel kämpften die Rot-Blauen in der Herbstsaison um die Etablierung im unteren Mittelfeld der Liga. Wie schaffte es das Team, das Ruder herumzureißen und die beachtliche Siegesserie zu starten?

Taktisches Konzept geht nun auf

Einerseits stellte Trainer Rene Manz seine Mannschaft taktisch um, so dass die Defensive stabiler ist und im Schnitt zwei Gegentore weniger bekommt als noch im Herbst. Andererseits stellte sich der Verein auf fast allen Ebenen breiter auf, so dass im Vorstand mehr Leute mitwirken, die Jugend mehr Trainingsangebote genießt und auch die Kaderbreite zunahm. „Man spürt, dass sich etwas was in Lichtenwörth tut“, fasst Manz zusammen. Dass Lichtenwörth mit einem Sieg im kommenden Derby noch spät ins Titelrennen einsteigen könnte, lässt Manz schmunzeln: „Ich hoffe zwar, dass Zillingdorf gegen uns am Wochenende einen Umfaller hat, aber sie werden zu wenig Punkte liegen lassen, dass wir noch herankommen können.“

Kampf um die Stadt und die Top Drei

Das Leitha-Derby ist nicht das einzige Lokalduell, das am Wochenende ansteht. Club 83 und HW Wiener Neustadt stehen sich im Stadtduell gegenüber. HW will sich Richtung Top Fünf orientieren, während die Flugfelder immer noch dem ersten Saisonsieg hinterherjagen. Der dritte Wiener Neustädter Verein möchte am Freitag im Titelkampf den Druck auf Zillingdorf erhöhen. Die Admira ist in Piesting zu Gast und könnte den Abstand auf den Ersten vorübergehend auf drei Zähler reduzieren. Winzendorf will seine starke Frühjahresform zu Hause gegen den Tabellenneunten Wöllersdorf prolongieren. Pottendorf kann mit einem Erfolg in Theresienfeld auch in der Tabelle auf den Gegner aufschließen. Beim Duell zwischen Wampersdorf und Oed steht der Großkampf um die Top Drei im Fokus.

Die nächste Runde im Überblick

Freitag 19.00 Uhr: Club 83 Wr. Neustadt - HW Wr. Neustadt (Kocaslan) 19.30 Uhr: Winzendorf - Wöllersdorf (Polak) Piesting - Admira Wr. Neustadt (Marek) Samstag 16.30 Uhr: Theresienfeld - Pottendorf (Linder) Lichtenwörth - Zillingdorf (Koc) Sonntag 16.30 Uhr: Wampersdorf - SG Ortmann / Oed-Waldegg II (Gyarmati) Montag 20.00 Uhr: HW Wr. Neustadt - Winzendorf (Görgülü)