Doppelte Derby-Vorfreude

Ein Blick auf die Tabelle lässt erahnen wer im Neustadt-Derby der große Favorit ist. Aber nicht nur die Tabelle verrät, dass mit der Admira in diesem Jahr zu rechnen ist, die Leistungen mehr als ansehlich. Wird man diese Form beibehalten geht man also in Zukunft nicht nur in diesem Spiel als Favorit in die Partie, denn dann wird man der große Gejagte sein. Doch der Club nicht da um Geschenke zu verteilen, will auch in diesem Spiel etwas mitnehmen und setzt auf den Heimvorteil. „Zuhause wollen wir jeden Gegner unangenehm sein und auch natürlich gewinnen“, so Coach Manfred Zöchling. Dass seine Mannschaft auch wieder Siegen kann haben sie vergangene Woche in Pottendorf bewiesen, wo sie mit einem 2:0 als Sieger vom Platz gingen. Das bringt Selbsvertrauen fürs Derby.

Derby die Fünfte für Piesting-Coach Thomas Dorfer, der am Sonntag einen Derbyfluch brechen will. Denn drei der letzten vier Derbys in dem Dorfer an der Seitenlinie stand gingen verloren, eines spielte man unentschieden. Besonders bitter: Den Ausgleich kassierte man im Frühjahr beim 1:1 in der letzten Minute der Partie. Die Vorzeichen also alles andere als rosig aus Sicht des SC Piesting. „In Oed, in einem Derby kann aber immer alles passieren“, hofft Dorfer dieses Mal als Sieger vom Platz gehen zu können. Aber nicht nur geografisch liegen die beiden Clubs nahe bei einander, sondern auch in der Tabelle ist man benachbart. Oed mit acht Zählern auf Platz 5., Piesting mit gleich vielen Punkten, aber schlechterer Tordifferenz einen Platz dahinter. Es geht also um die Vormacht im Piestingtal. „Ein Derby ist ein ganz eigenes Spiel. Wir wollen natürlich gewinnen“, hofft Oed-Trainer Jürgen Eidler eine Oed-Vormachtstellung im Piestingtal zu etablieren.

Wiedergutmachung

„Das einzig Positive war der Punkt“, so Theresiefneld-Trainer Markus Hinterreither über die Partie in Piesting. Lässt darauf schließen, dass die Leistung seiner Elf nicht überzeugend war. „Die schlechteste Partie, seitdem ich Trainer bin“, bringt es Hinterreither auf den Punkt. So also soll Wiedergutmachung im Spiel gegen Pottendorf geleistet werden und zudem auch endlich der erste Saisonsieg her. Dieser wäre nicht nur tabellarisch wichtig, sondern vorallem für die Moral.

Formen zeigen in die richtige Richtung

Während Wöllersdorf vergangene Runde beim schwierigen Auswärtsspiel gegen Winzendorf einen Punkt mitnehmen konnte, wollen die Blau-Weißen gegen Lichtenwörth endlich den ersten Dreier holen. „Es ist jetzt an der Zeit voll zu punkten und das wollen wir tun“, gibt Spielertrainer Walter Lichtenwörther die Marschrichtung vor. Lichtenwörth kommt allerdings nicht als Punktelieferant. Die Mannschaft gewann die letzten zwei Spiele und lächelt vom dritten Tabellenplatz. „Unterschätzen dürfen wir niemanden“, so Trainer Rene Manz.

Pflichtsieg

Weikersdorf empfängt mit HW Winer Neustadt das Tabellenschlusslicht. Im Titelrennen mit Admira Wiener Neustadt dürfen sich die Weikersdorfer kaum Fehler erlauben und hoffen auf drei Punkte. „Wenn wir genau so diszipliniert auftreten wie vergangene Woche, dann ist einiges möglich“, baut Spielertrainer Christopher Hatzl auf dem Sieg gegen Oed auf.

Duell der Gleichgesinnten

Winzendorf und Wampersdorf erhofften sich beide zu Beginn der Saison ein Wörtchen im Titelkampf mitzureden. Nun fehlen den beiden bereits acht und sieben Punkte auf den Spitzenreiter. Deshalb gilt für beide Teams weitere Schnitzer zu vermeiden und sich mit einem Sieg im oberen Tabellendrittel festzukrallen. Schaffen wird dies nur eine der beiden Mannschaften.