Ein Sieg trennt Zillingdorf vom Meistertitel

Mit einem Sieg kommenden Samstag können „Rechenspielchen“ ad acta gelegt werden, denn dann sind die „Gelb-Blauen“ von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen. „Unser voller Fokus liegt auf dem Spiel, wir wollen die drei Punkte, um ein Finale am letzten Spieltag zu vermeiden“, will Halbauer bereits im Spiel gegen Pottendorf alles klar machen. Über Feierlichkeiten macht sich der Coach keine Gedanken: „Wir wollen die Woche gut trainieren, um im Spiel alles geben zu können. Was danach passieren könnte, darüber machen wir uns keinen Kopf.“

Dass es in den letzten Runden reine Nervensache ist, weiß man in Zillingdorf. „Natürlich spielt dann auch der Kopf eine Rolle. Wir versuchen aber nicht auf die anderen Plätze zu schauen“, will sich der Trainer nicht von den Freitagsspielen, unter anderem Winzendorf-Piesting, beeinflussen lassen. Denn am Ende wäre alles egal. Holt man zu Hause die drei Punkte ist der SV Zillingdorf Meister.

Winzendorf legt den Fokus auf sich selbst

Bei einem „Umfaller“ vom Leader könnte einer aus dem Trio Winzendorf, Piesting und Wampersdorf Zillingdorf noch ein Bein stellen. Die besten Karten in diesem Fall hat Winzendorf. Vier Punkte zurück, blickt der SVWM gespannt auf die Partie in Zillingdorf, doch müssen bereits einen Tag davor gegen den direkten Konkurrenten Piesting ran, die nur einen Zähler hinter Winzendorf liegen. „Sechs Punkte sind noch zu holen, die wollen wir auch holen, dann werden wir sehen, was dabei herausspringt“, legt Winzendorf-Coach Manuel Mannsfeldner den vollen Fokus auf die eigenen Hausaufgaben.

Die deutsche Bundesliga macht Hoffnung

„Die Top-3 sind unser Ziel. Wir sind knapp davor, dieses auch zu erreichen. Mit einem Sieg über Winzendorf wär der nächste wichtige Schritt getan,“ will Piesting-Trainer Thomas Dorfer nichts vom Meistertitel wissen. Dennoch wären die Piestingtaler mit einem Erfolg über Winzendorf von Freitag auf Samstag erster Verfolger des Tabellenführers.

Der Letzte im „Trio der Verfolger“ ist Wampersdorf. „Wir haben die schlechteste Ausgangslage im Meisterrennen. Da müsste schon Weihnachten, Fasching, etc. zusammenfallen damit wir uns noch was ausmalen können“, so Coach Andreas Kainz, der mit seiner Mannschaft ausgerechnet auf „Gemeindeinhaber“ Pottendorf angewiesen ist. „Aber es passieren immer wieder verrückte Dinge im Fußball, siehe deutsche Bundesliga vergangenes Wochenende, warum also nicht auch in der 2. Klasse Steinfeld,“ so Kainz mit Augenzwinkern.

Die nächste Runde

Freitag, 18.30 Uhr:Lichtenwörth - Wampersdorf; 19.00 Uhr:Club83 Wr. Neustadt - Theresienfeld; 19.30 Uhr:Winzendorf - Piesting. Samstag, 17.00 Uhr:HW Wr. Neustadt - Admira Wr. Neustadt; 17.30 Uhr:Zillingdorf - Pottendorf; 19.30 Uhr:WöllersdorfOrtmann/Oed-W. II.