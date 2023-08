Eine Runde voller Highlights

Weikersdorf gegen Winzendorf: Ein Derby im Zeichen des Titelkampfs. Weikersdorf gilt als Topfavorit, startete mit dem 2:1 beim Club (zumindest was die Punkteausbeute betrifft) standesgemäß in die Saison, während Winzendorf im Schlager Admira Wiener Neustadt mit 0:2 unterlag. „Es haben beide Ambitionen. Die Tagesform wird entscheiden. Wir haben ein paar Schlüsselspieler, die die Weikersdorfer Defensive vor Probleme stellen kann. Wenn wir hinten kompakt verteidigen, können wir auch ihrer Offensive Kopfzerbrechen bereiten“, ist sich Winzendorf-Trainer Christoph Braunstorfer sicher.

Dass im Falle einer Niederlage schon sechs Punkte auf den Nachbarn fehlen, macht ihm keine Sorgen: „Ich bin überzeugt, dass es nicht so weit kommen wird“, obwohl Kapitän Florian Breimaier gesperrt fehlt und Weikersdorf aus dem Vollen schöpfen kann. Weikersdorf-Coach Christopher Hatzl verspricht: „Es ist mein erstes Heimspiel als Spielertrainer und ein Derby: Wir werden gut vorbereitet sein.“

Winzendorf wartet seit fünf Jahren

Weikersdorf ist am Papier jedenfalls der Favorit. Dafür spricht die jüngste Bilanz. In den letzten vier Begegnungen gab es drei Weikersdorfer Siege und ein Remis. Der letzte Winzendorf-Erfolg datiert aus dem September 2018, ist also fast fünf Jahre her.

Das Steinfeld-Derby ist in Runde zwei aber nicht das einzige Lokalduell. Auf der Wöllersdorfer Eb'n treffen am Sonntag Wöllersdorf und Piesting aufeinander. Die Rollen sind hier vermeintlich noch klarer verteilt. Wöllersdorf geriet beim Auftakt gegen Oed mit 0:8 unter die Räder. Piesting feierte einen Comebacksieg gegen HW - 2:1 nach 0:1-Rückstand. Von einem Spaziergang geht Piestings Thomas Dorfer keinesfalls aus. „Es kommen bei Wöllersdorf im Vergleich zur ersten Runde einige Leute zurück und bei uns fehlen mit Dominik Bichler und Julian Kornfeind zwei Unterschiedsspieler“, außerdem ist in seiner bisher nicht unerfolgreichen Trainer-Ära ein Derby stets ein rotes Tuch: „Ich habe bisher nur einen Derbysieg.“

Wiedersehen mit Ex-Vereinen und ein Schlagerspiel

Während die letzten Duelle eher dahinplätscherten, rechnet Dorfer diesmal mit einem heißen Derbyfight, nicht nur wegen der Temperaturen. Enes Tasdemir wechselte erst im Sommer von Piesting nach Wöllersdorf. Zeki Kocak nahm den umgekehrten Weg. „Die werden sicher hochmotiviert sein.“

Kein Derby, aber ein potenzielles Schlagerspiel steht in Wampersdorf am Spielplan. Der USC empfängt den ersten Tabellenführer der neuen Saison: Oed. Während alle anderen Partien in der ersten Runde maximal mit einem Unterschied von zwei Treffern endeten, feierte Oed einen 8:0-Kantersieg und die Oeder beeindruckte auch in der Vorbereitung. Wampersdorf - für so manchen der gefährlichste Herausforderer von Weikersdorf - wird nun der erste echte Gradmesser der Eidler-Elf.

Neustädter Vereine wollen voll anschreiben

Zwei Gewinner der ersten Runde treffen auch in Lichtenwörth aufeinander. Die Manz-Elf, die im Schongang 2:0 gegen Pottendorf gewann, empfängt die höher eingeschätzte Admira. „Das letzte Spiel haben wir mit 1:2 verloren. Wir haben etwas gut zu machen“, meint Admira-Coach Thomas Wallner.

Zwei Verlierer der ersten Runde duellieren sich bei der Partie zwischen Club 83 und Theresienfeld. Die Flugfelder sind im zweiten Heimspiel der Saison auf einen Sieg eingestellt, wie Trainer Manfred Zöchling unterstreicht: „Gegen Theresienfeld wollen wir den ersten Sieg. Wir haben im Frühjahr 3:2 gewonnen und den Gegner dominiert. Alles andere als drei Punkte wäre eine Niederlage.“

Selbiges gilt für eine weitere Mannschaft aus der Statutatstadt. HW peilt gegen Pottendorf drei Punkte an. „Wir erwarten uns ein Spiel, in dem wir viele Spielanteile haben. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bekommen, können wir jeden Gegner fordern – wurscht wer kommt“, stellt Coach Mario Modad klar.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Club 83 Wr. Neustadt – Theresienfeld (Schuster).- 19.30 Uhr: HW Wr. Neustadt – Pottendorf (Kögler).- Samstag, 17 Uhr: Lichtenwörth – Admira Wr. Neustadt (Wind), Weikersdorf – Winzendorf (Barmakisz).- Sonntag, 17 Uhr: Wampersdorf – Oed (Glassl), Wöllersdorf – Piesting (Sahitaj).