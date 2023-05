Im zweiten Gang über die Ziellinie

Die Nerven im Titelkampf liegen blank, aber Tabellenführer Zillingdorf kann sich das aktuell leisten, weil Verfolger Admira auch den dritten Patzer nicht ausnutzen konnte und nun sogar von Winzendorf überholt wurde. Zillingdorfs Guthaben beträgt vor den letzten vier Runden weiterhin sechs Zähler. Die Halbauer-Elf hat weiter alle Trümpfe in der Hand. Am Sonntag geht es zu Hause gegen Ortmann/Oed-Waldegg II. Die Piestingtaler erlebten bisher ebenfalls ein durchwachsenes Frühjahr, holten zuletzt gegen Pottendorf erst den zweiten Erfolg im Jahr 2023.

Das Match der zwei besten Frühjahresteams

Erster Zillingdorf-Jäger ist seit dem vergangenen Wochenende Winzendorf. In der Winnetou-Gemeinde kommt es am Freitagabend zum Duell der zwei besten Teams der Rückrunde. Lichtenwörth ist Gast. Die Manz-Elf kam zuletzt nach fünf Siegen in Folge außer Tritt, verlor gegen HW und Wöllersdorf, weshalb Winzendorf als Favorit in die Partie geht. Die Admira hat, vor dem Showdown gegen Zillingdorf in der kommenden Woche, eine Pflichtübung vor der Brust, muss zum Tabellenvorletzten Pottendorf.

Piesting und Wampersdorf schielen aufs Podest

Während das Rennen um den Aufstieg maximal noch ein Dreikampf wird, haben noch mehrere Teams Chancen die Saison unter den Top Drei zu beenden, zum Beispiel Wampersdorf, das am Freitagabend das abgeschlagene Schlusslicht Club 83 fordert. Der Rückstand auf den zweiten Rang beträgt nur zwei Punkte. Einen Punkt mehr hamsterte Piesting in der bisherigen Saison und trifft nun auf HW. Die Wiener Neustädter ließen gegen Theresienfeld (0:3) zuletzt wichtige Punkte im Kampf um einen Stockerlplatz liegen. Wöllersdorf (gegen Lichtenwörth) und Theresienfeld (gegen HW) gelangen zuletzt überraschende Siege, diese gilt es nun im direkten Aufeinandertreffen zu bestätigen.

Die Runde im Überblick

Freitag 19.00 Uhr: Club 83 - Wampersdorf (Linder) 19.30 Uhr: Wöllersdorf - Theresienfeld (Altindas) Winzendorf - Lichtenwörth (Sungur) Samstag 16.30 Uhr: Pottendorf - Admira (Halefoglu) 17.30 Uhr:HW - Piesting (Altindas) Sonntag 16.30 Uhr: Zillingdorf - SG Ortmann / Oed (Kölemen)