Letzter heißer Tanz

Im Showdown um die Winterkrone müssen die Neo-Spitzenreiter aus Weikersdorf zu den Langzeitersten in die Josefstadt. Die Formkurve der letzten Wochen spricht für Weikersdorf, allerdings verlor Admira Wiener Neustadt noch kein Heimspiel. Die erste Sahne des Steinfeldkuchens trifft aufeinander und kämpft um die Überwinterung an der Spitze – mehr Spannung geht nicht. „Wir werden schauen, dass wir noch einmal alles reinhauen“, will Admira-Trainer Thomas Wallner vollen Einsatz seiner Truppe sehen. „Wir werden gut vorbereitet sein“, so Weikersdorf-Spielertrainer Christopher Hatzl.

Der stille Verfolger aus Lichtenwörth könnte der absolute Nutznießer des direkten Duells an der Spitze werden. Mit einem Sieg nach dem anderen hielt das Team von Trainer Rene Manz still und heimlich Schritt mit den zwei Spitzenteams und könnte vor allem, wenn sich Weikersdorf und Admira gegenseitig Punkte wegnehmen, mit einem Sieg plötzlich einen Dreikampf um die Meisterschaft entfachen. Dafür muss Lichtenwörth aber gegen Piesting gewinnen. Die Piestinger bringen gerne Topteams zu Fall und hoffen dies auch in der letzten Runde des Herbstes zu machen.

Während Wampersdorf den „Rest“ des Feldes anführt, abgeschlagen von Weikersdorf, Admira und Lichtenwörth, will Club 83 noch vorm Winter einstellig in der Tabelle werden. Wampersdorf will die Niederlage der letzten Woche wiedergutmachen. „Ich erwarte einen Sieg und eine klare Leistungssteigerung“, so Spielertrainer Andreas Berndl-Kainz. Club 83 liegt derzeit am zehnten Platz und würde sich mit dem zweiten Dreier in Folge recht sicher nach oben bewegen.

Der SV Winzendorf hingegen will weiterhin ungeschlagen bleiben und am besten mit einem Sieg auf heimischen Boden gegen Pottendorf die Hinrunde versöhnlich abschließen, um auch das Saisonziel von den Top-3 Plätzen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Aufgabe wird ohnehin schon schwer genug, liegt man bereits acht Punkte hinter Platz drei, deshalb muss die Braunstorfer-Elf im letzten Spiel 2023 voll anschreiben. Für Pottendorf die punktegleich mit dem Gegner bei 14 Zähler stehen soll ebenso der „Dreier“ her. Nach durchwachsenem Saisonstart spielt die Brandic-Elf die letzten Runden des Herbstes guten Fußball und steht zurecht auf Rang fünf, welchen sie auch halten wollen.

HW Wiener Neustadt ist so etwas wie das Team der Stunde. Drei Siege in den letzten vier Spielen lassen den mageren Saisonstart zur Gänze vergessen. Am Samstag kommt mit der SG Oed/Ortmann II ein Gast den es zu besiegen gilt, nicht nur um mit positiven Gefühlen in die Pause zu gehen, sondern auch um den Platz in der Tabelle zu halten. Den die SG liegt nur einen Zähler hinter der Haidbrunn-Wacker, lauert um mit einem Sieg an den Neustädtern vorbeigehen zu können.

Unten wie oben

Auch am anderen Ende der Tabelle kommt es zum direkten Duell. Im Kellerspiel zwischen Wöllersdorf und Theresienfeld geht es aber nicht mehr um Positionswechsel. Theresienfeld ist mit fünf Punkten Vorsprung vor der roten Laterne abgesichert. Dennoch will Wöllersdorf mit einem Sieg eine bessere Ausgangslage für die Wiedergutmachung im Frühjahr schaffen.