Nach dem Strauchler kommt das Schlusslicht

Werbung

Tabellenführer Zillingdorf verliert in Winzendorf mit 0:2 und bleibt dennoch sechs Punkte vorne, weil ausgerechnet Lokalrivale Lichtenwörth Schützenhilfe leistete. Die Manz-Elf schaffte die nächste Überraschung, bog nach den beiden Top-Fünf-Teams Piesting und Oed auch den Tabellenzweiten Admira Wiener Neustadt. Zillingdorf kam also noch einmal mit dem Schrecken davon, der Polster bleibt komfortabel. Und es wäre schon eine Sensation sollte dieser am Wochenende schmelzen. Die Halbauer-Elf trifft am Sonntag auf das abgeschlagene Schlusslicht Club 83. Bei den Flugfeldern werkt mit Manfred Zöchling seit dieser Woche ein neuer Trainer. Er soll dafür sorgen, dass die Wiener Neustädter im Saisonfinish doch noch einen Dreier einfahren. Bisher kamen nur zwei Punkte auf das Konto.

Admira zum Siegen verdammt

Gelingt dem Stadtrivalen kein Wunder, muss die Admira siegen, um den Abstand auf Zillingdorf nicht noch größer werden zu lassen. Theresienfeld ist am Freitagabend in der Josefstadt zu Gast. Ahmed Elshazli und Co warten in der Rückrunde noch auf den ersten Sieg, aber auch die Bilanz der Admira ist mit vier Punkten aus drei Partien mehr als ausbaufähig. So viel zum Titelkampf: Im Verfolgerfeld mischen noch mehrere Teams um einen Platz am Podium mit, unter anderem auch Oed und Piesting. Die beiden treffen am Samstag im Piestingtal-Derby aufeinander. Piesting büßte zuletzt an Terrain ein, gewann im Frühjahr noch kein Spiel. Oed schrieb zuletzt mit einem 2:1 gegen Theresienfeld erstmals voll an.

Winzendorf in der Überholspur

Besser präsentierte sich in der bisherigen Rückrunde Winzendorf. Der Höhepunkt: Der jüngste 2:0-Erfolg über Zillingdorf. Nun gastieren Florian Breimaier und Kollegen am Samstag bei HW Wiener Neustadt, das mit einem Erfolg Winzendorf in der Tabelle aber sogar überholen könnte. Überraschungsteam Lichtenwörth startet hingegen erstmals als Favorit in ein Spiel, gastiert beim Vorletzten aus Pottendorf, während Wöllersdorf nach elf Gegentreffer in den letzten beiden Spielen ausgerechnet auf Wampersdorf, und damit auf die beste Offensive der Liga, trifft.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19 Uhr: Admira Wr. Neustadt - Theresienfeld (Koc) Samstag, 16.30 Uhr: SG Ortmann / Oed-Waldegg II - Piesting (Krzalic) Pottendorf - Lichtenwörth (Komarac) 17 Uhr: HW Wr. Neustadt - Winzendorf (Babuscu) 19.30 Uhr: Wöllersdorf - Wampersdorf (Kögler).- Sonntag, 16.30 Uhr: Zillingdorf - Club 83 Wr. Neustadt (Altindas)