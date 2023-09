Punkten ist die Devise

Endlich gewinnen

Das will der SC Theresienfeld im Heimspiel gegen Oed/Ortmann II. Doch die Gäste nahezu makellos, einzig im Spiel bei Titelanwärter Wampersdorf ließ man mit einem 1:1-Remis Punkte liegen. Für die „Rotjacken“ geht es also wieder gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, wie schon vorige Woche in Weikersdorf. Mut macht, dass die zweite Halbzeit beim 1. Klasse-Absteiger mehr als in Ordnung war. „Die Leistungen passen, jedoch fehlt immer der letzte Prozent. Schaffen wir den auch noch zu gehen, werden wir auch bald punkten,“ zeigt sich Theresienfeld-Coach Markus Hinterreither optimistisch.

Jetzt gehts um die Trauben

„Die Trauben hängen hoch,“ so HW-Sportchef Alexander Wastl vor dem Heimspiel gegen Winzendorf mit Ex-HW-Coach Christoph Braunstorfer an der Seitenlinie. Doch die Haidbrunn-Wacker will dem Gegner, der nach dem 3:2-Erfolg über Lichtenwörth, mit viel Selbstvertrauen anreist, nichts schenken. Für die Truppe von Trainer Mario Modad zählt aber nur mehr Punkten, denn man hält nach drei Runden bei einem Zähler. „Es hätten aber durchaus schon sechs sein können,“ so Wastl. Demnach will man endlich siegen, am besten gleich dieses Wochenende gegen Winzendorf.