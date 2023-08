Seriensieger oder Überraschungen?

Beim Duell zwischen Weikersdorf und Theresienfeld ist die Heimmannschaft am Papier klarer Favorit. Die Gäste aus Theresienfeld wollen aber zeigen was sie können und den Titelfavoriten einen Stolperstein in den Weg legen. „Wir hoffen wieder einen Schritt vorwärts zu machen und diesmal klarer ins Spiel zu starten“, weiß Weikersdorf-Spielertrainer, dass ein guter Start wichtig werden könnte.

Kampf um Wiener Neustadt

Beim Derby zwischen Admira Wiener Neustadt und Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt wollen die Hausherren ihre Siegesserie fortsetzen und den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. Die Gäste erhoffen sich hingegen den ersten Dreier der Saison einzufahren, das Derby wird als perfekter Moment dafür angesehen. „Es ist Derbytime, das ist immer wichtig. Wir haben ein paar Angeschlagene, aber hoffen einen Dreier einzufahren“, hofft Admiras Trainer Thomas Wallner, dass sein Team eine gute Leistung abrufen wird.

Der dritte Wiener Neustädter Verein muss zum unangenehmen Auswärtsmatch nach Oed. Die Piestingtaler sind nach zwei Runden ungeschlagen und wollen diese Miniserie fortsetzen. „Club ist nicht zu vergleichen mit dem letzten Jahr. Mit einigen Oed-Exspielern wird die Mannschaft sicherlich motiviert sein“, weiß Oed-Trainer Jürgen Eidler, dass eine schwierige Aufgabe auf sein Team wartet.

Verlieren verboten...

…zumindest heißt es das für den SV Winzendorf, will man den Anschluss auf die Spitzenplätze nicht verlieren. Die Jungs von Coach Christoph Braunstorfer sind nach zwei Niederlagen zum Auftakt also gefordert. „Wir glauben an unseren Weg und werden auch bald punkten,“ so Braunstorfer. Der SC Lichtenwörth hingegen ist nach der 1:5-Klatsche, trotz ansprechender Leistung, gegen die Admira vergangene Woche auf Wiedergutmachung aus. „Wenn wir an die Leistung von vergangener Woche anknüpfen können, dann können wir gewinnen. Punkten wollen wir auf jeden Fall“, will Lichtenwörth-Coach Rene Manz den zweiten Sieg im dritten Spiel.

Erstes Punktemaximum

Nach jeweils einer Niederlage und einem Remis könnte das Warten auf den ersten Sieg beim Duell zwischen der SVg Pottendorf und Wöllersdorf für einen der beiden ein Ende haben! „Wir wollen auf heimischer Anlage natürlich gewinnen, sind überzeugt davon das auch zu tun,“ blickt Pottendorf-Obmann Sandro Baumgartner der Partie optimistisch entgegen. Doch die SVg ist gewarnt, verlor man die letzen beiden Aufeinandertreffen gegen den ATSV.

Duell der Verfolger

Schon vorige Saison spielten der SC Piesting und Wampersdorf eine wichtige Rolle im Meisterrennen, teilten sich lange den Titel „erster Verfolger“. Auch heuer stehen beide mit vier Punkten aus zwei Spielen zum Auftakt gut da, sind, wie sollte es anders sein, bereits wieder in Lauerstellung auf den Platz an der Sonne. Da würden natürlich drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten schmecken. „Gefühlt haben wir noch eine Rechnung offen aus dem letzten Jahr. Wir wollen die drei Punkte mitnehmen“, hofft Wampersdorfs Spielertrainer Andreas Kainz auf einen Dreier. „Wir wollen zu Hause natürlich voll Punkten,“ will Piesting-Coach Thomas Dorfer die drei Punkte im Piestingtal behalten.