Spiele der „letzten“ Hoffnung

Der Spitzenreiter empfängt Theresienfeld in der Josefstadt. Die Gäste konnten zuletzt gegen Pottendorf gewinnen und wollen den Positivtrend fortsetzen. Natürlich geht Admira Wiener Neustadt dennoch als Favorit ins Spiel. „Wir wissen, dass wir Favorit sind und wollen dieser Rolle gerecht werden“, so Admira-Trainer Thomas Wallner.

Vor wenigen Woche wäre Wampersdorf als Favorit nach Lichtenwörth gereist, doch nun laufen die Gäste ihrer Form nach während Lichtenwörth mit drei Siegen in Serie einen Lauf hat. „Es wird ein schwieriges Spiel, aber wenn wir vorne dranbleiben wollen, müssen wir auf Sieg spielen“, gibt Lichtenwörth-Trainer Rene Manz Einblicke über die Einstellung.

Der SV Winzendorf hat nach dem verpatzten Saisonstart in die Spur gefunden. Auch gegen den „Direkten“ Wampersdorf schrieb man voll an. „Sie hatten mehr Spielanteile, aber auch nur genau da wo wir es auch wollten“, sah Trainer Christoph Braunstorfer eine disziplinierte Leistung seiner Elf. Das gilt es auch gegen die unter den Wert geschlagenen Flugfelder. Der Club nämlich mit guten Leistungen, einzig die Punkteausbeute mit lediglich vier Zählern, stimmt noch nicht.

Der SC Piesting ist nach dem Derbysieg gegen Oed im Aufschwung. Auch in der Tabelle geht die Tendenz nach oben, hält man mittlerweile auf Platz 4. Am Sonntag kommt es zum Topspiel, wenn die Piestingtaler den Tabellenzweiten SV Weikersdorf empfangen. Für die Hatzl-Elf kein unwichtiges Spiel in Sachen Titelrennen. Doch auch der SC Piesting will seine Form beibehalten und weiterhin um die Topplätze mitspielen.

Wem winkt die rote Laterne?

Die Haidbrunn-Wacker musste sich im Sommer neu formieren. Dementsprechend ging man mit gemischten Gefühlen in die Saison. Das sollte sich auch nach Runde 6. (noch) nicht ändern, denn die Mannschaft findet nicht den richtigen Gang, kommt nicht von der Stelle. Der Kader jedoch mit Potenzial, welches es herauszukitzeln gilt. Umso wichtiger die Partie gegen den Vorletzten Wöllersdorf, in der man nicht nur den Konkurrenten überholen kann, sondern auch zeigen kann, gewinnen zu können. Ein Erfolgserlebnis könnten jedoch beide gut vertragen.