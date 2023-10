Tag der „Neuen“

Während in Oed schon vorige Woche intermistisch der spielende Sportliche Leiter David Kirchberger und Robert Roffeis das Amt übernahmen, wird diese Woche schon der neue Coach an der Seitenlinie stehen. Den Piestingtalern unter Neo-Coach Günter Wöhrer ist ist aber bewusst, dass mit Lichtenwörth ein absoluter Kracher zu ihnen ins Stadion kommt. Die Gäste haben die beste Offensive der Liga und sind der erste Verfolger der beiden Spitzenteams.

Beim Club 83 übernimmt ein „alter Bekannter“ die Leitung für die letzten beiden Spiele. Patrick Beier, Club 83 Urgestein, wird die letzten beiden Runden Runden coachen. Für ihn aber kein Neuland, trainierte er in der abgelaufenen Saison, bereits in der Hinrunde die Mannschaft. Der Club erhofft sich mit der Entscheidung mit Manfred Zöchling getrennte Wege zu gehen, mehr aus dem Kader herausholen zu können. Das können und „müssen“ sie. Denn am Wochenden wartet mit Wöllersdorf ein Gegner den es unbedingt zu schlagen gilt, will man sich eine bessere Ausgangsposition fürs Frühjahr schaffen.

Bei Theresienfeld wird ebenso ein neues Gesicht an der Seitenlinie zu finden sein. Wolfgang Werkner übernimmt die Geschicke von Markus Hinterreither, der nach der 1:6-Pleite gegen Lichtenwörth vergangenes Wochenende seinen Rücktritt erklärte. Auf Neo-Coach Werkner wartet mit der Haidbrunn-Wacker ein Gegner der mit sieben genausoviele Punkte hat wie man selbst. Ein Sieg würde tabellarisch und auch moralisch wohl einiges bewirken können, damit man den Herbst doch noch versöhnlich abschließen kann.

Nachbarschaftsduell

Auch der SC Piesting und der SV Winzendorf halten mit jeweils 13 Punkten fast an gleicher Stelle, sind tabellarische Nachbarn. Auf die anvicierten Top-3 fehlen momentan sechs Zähler. Drei Punkte sollten es werden damit man den Anschluss an die Stockerlplätze nicht verliert. Außerdem könnte man mit einem „Dreier“ gegen den Direkten gut Luft auf die hinteren Plätze machen. Brisanz ist also vorprogrammiert. Ankick: Samstag, 18:00 Uhr.

Weikersdorf muss mit einem Sieg am Tabellenführer Admira dranbleiben, sodass es in der letzten Runde der Herbstsaison beim direkten Duell noch um die Winterkrone gehen kann. Allerdings empfängt der erste Verfolger diese Woche eine starke Wampersdorfer Mannschaft, die immer für Überraschungen gut ist und am vierten Platz nicht weit hinter den Gastgebern liegt. Das Duell Zweiter gegen Vierter verspricht viel Spannung.

Pottendorf hat diese Woche die unangenehme Aufgabe den Spitzenreiter Admira Wiener Neustadt zu empfangen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Sensation, allerdings ist im Fußball alles möglich. Vor allem da die Josefstädter vergangene Runde zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewinnen konnten.