Topteams im Duell

Bereits am Freitag geht es in der Josefstadt zur Sache. Admira Wiener Neustadt empfängt Wampersdorf. Die Wiener Neustädter wollen ihre perfekte Serie zu Hause fortsetzen und davonziehen. „Es wird von Woche zu Woche schwieriger. Wir müssen schauen, dass wir unsere Stärken ausspielen“, verrät Admira-Trainer Thomas Wallner seinen Matchplan. Die Wampersdorfer hingegen wollen den Abstand auf den Spitzenreiter verkürzen und weiterhin ungeschlagen bleiben. „Die Trauben hängen hoch, aber wir sind keine Laufkundschaft. Wir fahren hin um zu gewinnen“, weiß Wampersdorf-Trainer Andreas Kainz, dass ein Sieg den Titelkampf sehr spannend machen würde.

Richtungsweisend

Am Samstag empfangen die drittplatzierten Oeder die zweitplatzierten Weikersdorfer. Ein Sieg bedeutet für beide Mannschaften ein Ticket für das Meisterrennen. Während Oed zwar ungeschlagen, aber mit zwei Unentschieden bereits vier Punkte auf Admira Wiener Neustadt fehlt, hatte Weikersdorf bis zur letzen Runde nur Siege, ehe Lichtenwörth den Favoriten schockte. „Wir bauen auf unsere Heimstärke, aber es muss vieles zusammenkommen“, weiß Oed-Trainer Jürgen Eidler wie schwierig die Aufgabe wird.

Sprung nach vorne?

Lichtenwörth hofft die sensationelle Leistung des Weikersdorf-Siegs zu bestätigen und sich im vorderen Mittelfeld festzubeißen. „Am eigenen Platz wollen wir immer gewinnen“, baut Lichtenwörth-Trainer Rene Manz auf die Heimstärke seines Teams. HW hingegen will endlich den ersten Dreier einfahren und sich vom Tabellenkeller verabschieden.

Form beibehalten oder finden

Weiter auf dem Siegeszug mitfahren will der SC Piesting. Beim Heimspiel gegen Theresienfeld setzt man wieder auf die Offensive, welche sich mit dem 5:3-Erfolg über den Club vergangene Woche so richtig warm geschossen hat. „Natürlich wollen wir auch das nächste Spiel gewinnen. Fünf Treffer sind in Ordnung, wir haben aber auch drei bekommen, da gibt es Verbesserungspotenzial“, sieht Coach Thomas Dorfer nicht alles auf Wolke Sieben. Für Theresienfeld zählen nur mehr Punkte. „Wir wollen uns auch endlich Mal so richtig belohnen für den Aufwand den wir betreiben“, so Coach Markus Hinterreither.

Das gilt auch für die SVg Pottendorf. Die Brandic-Elf ist die letzten beiden Spiele ungeschlagen. Gegen Wöllersdorf holte man den „Dreier“, gegen Lokalrivalen Wampersdorf gab’s ein 1:1 im Derby. „Beide Male eine sehr disziplinierte Leistung die auch verdient mit Punkten belohnt wurde, so kann es weitergehen,“ blickt Pottendorf-Obmann Sandro Baumgartner der Partie gegen den Club positiv entgegen. Für die Flugfelder gilt es endlich wieder anzuschreiben, Coach Manfred Zöchling macht es daran fest, wie gut man Defensiv arbeitet: „Wir müssen zusehen defensiv stabiler zu stehen, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen.“

Endgültig in der Saison angekommen ist der SV Winzendorf. Nach zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen kann man das ruhig behaupten, zumal die Leistungen in den Spielen gut bist sehr gut waren. „Wir setzen im Spiel immer mehr und mehr davon um, was wir uns im Training erarbeiten“, zeigt sich Trainer Christoph Braunstorfer zufrieden. In der Gangart kann es also weitergehen. Gegen Wöllersdorf ist man Favorit, auf dem Weg zurück in die obere Etage der Tabelle darf der Gegner also kein Stolperstein sein. Doch Wöllersdorf wird wieder alles daran setzen, es auch dem SVWM so schwer wie möglich zu machen.